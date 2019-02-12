Xiaomi, Yarın Büyük Bir Duyuru Yapmaya Hazırlanıyor

2019'da piyasaya süreceği akıllı telefonlar hakkında ser verip sır vermeyen Xiaomi, yarın önemli bir açıklama yapmaya hazırlanıyor. Teknoloji devi, yakında piyasaya süreceği bir cihazın çıkış tarihini açıklayabilir.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'de yarın için büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Şirketin yarın Çin saatiyle 10.00'da yapacağı basın toplasında neyi açıklayacağı büyük merak konusu. Yapılacak toplantının dönemsel açıklamalardan biri olabileceğini söyleyenlere karşılık, yeni cihazların çıkış tarihleri hakkında bir açıklama geleceği de iddia ediliyor.

Xiaomi'nin kurucusu Lei Jun, geçtiğimiz günlerde Redmi Note 7 Pro'nun Çin'deki Bahar Festivali'nden sonra karşımıza çıkacağını açıklamıştı. Şirketin yarın yeni cihazlar hakkında bir açıklama yapacağını düşünürsek geriye iki seçenek kalıyor: Xiaomi Mi 9 ve Redmi 7.

Yarının açıklamasında yer alacak muhtemel cihazlardan Xiaomi Mi 9 hakkında bugüne kadar ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon, Snapdragon 855 yonga setiyle gelecek ve 3 kameralı bir arka kamera setine sahip olacak. 27 W hızlı şarj desteği de sunacak cihazın tasarımını, Xiaomi'nin en başarılı cihazlarından biri olan Mi 6'nin tasarımcısı üstlendi. Şubat ayının sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen Mi 9 hakkında elimizdeki tüm bilgiler bunlar.

25 Şubat'ta Barselona'da başlayacak Mobil Dünya Kongresi MWC 2019'da büyük bir açıklama yapacağını bildiren Çinli üretici, Xiaomi hayranlarını heyecanlandırmıştı. Elbette MWC 2019'da açıklanacak cihaz, Xiaomi Mi 9 da olabilir. Türkiye saatiyle 05.00'da yapılacak açıklama, kafalardaki bazı soru işaretlerini yok edebilir.