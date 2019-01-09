Xiaomi’nin gizemli ürünü olması beklenen “Küçük King Kong” lakaplı telefon, firmanın CES 2019 için hazırladığı tek sürpriz olmadığı ortaya çıktı.

Büyük teknoloji fuarlarında ilk defa açıklanan pek çok ürün olur. Bu ürünlerin büyük kısmı standlarda sergilenirken bir kısmı da özel etkinliklerde tanıtılır. CES 2019’da da bu durum değişmedi. Şu ana kadar en gizemli hareket eden firma ise Xiaomi oldu.

Son günlerde firmanın alışılmadık (en azından Webtekno takipçisi olmayanlar için öyle) sağlamlık testlerine soktuğu yeni telefonuna dair bazı kısa videolar internette dolaşıyor. Xiaomi’nin yakın zamanda kendi başına bir firma haline gelen alt markası Redmi’ye ait olduğu söylenen telefonun lakabı ise ‘Küçük King Kong’. Telefon hakkında bir fikrimiz yok ancak 10 Ocak’ta tanıtılacak ürün olarak o telefon bekleniyordu.

Xiaomi ise tanıtacakları birden fazla gizemli ürün olduğunu söylüyor. Bu ürünün ne olduğuna dair söylentiler var ancak kesin olan hiçbir bilgi yok. Öyle ki yeni ürünün ne olduğu bile aslında bilinmiyor. Bu ürün bir telefon değil de bir tablet bile çıkabilir yani.

İnternette dolaşan ancak doğrulanmamış olan bir videoya göre ise Xiaomi, herkesi ters köşe yapıp katlanabilir telefon tanıtacak. Videodaki telefonda yer alan semboller, Xiaomi’nin arayüzü MIUI’nin ikonlarına benziyor. Yine de bu fikir bir dedikodudan öteye geçmiyor.

Diğer söylentiler ise Çinli teknoloji üreticisinin yepyeni akıllı ürünler tanıtacağı yönünde. Bu konuda çok çeşitli fikirler var ancak kesin bir sonuç almak için yarını beklemek gerekecek