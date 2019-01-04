Xiaomi'nin Katlanabilir Akıllı Telefonunu Gösteren Video

Katlanabilir akıllı telefonlar konusunda gözler Huawei ile Samsung'a çevrilmişken yeni bir video, Xiaomi'nin de bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalıştığı söylentilerine neden oldu.

2019 yılında karşımıza çıkacak en enteresan akıllı telefon konseptlerinden biri de katlanabilir akıllı telefonlar olacak. Samsung, Kasım ayında düzenlenen SDC 2018’de ilk katlanabilir akıllı telefonunun neye benzeyeceğini gösteren bir prototipi gün yüzüne çıkarmıştı. Ayrıca Huawei’nin de katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde çalıştığı biliniyor.

Evan Blass tarafından paylaşılan yeni bir videoya göre bir diğer Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi de katlanabilir akıllı telefon pazarının oyuncularından biri olmayı planlıyor. Doğruluğu tam olarak teyit edilemeyen videoya göre Xiaomi, katlanabilir akıllı telefon konusunda çalışmalarını oldukça ilerletmiş durumda.

Video, tıpkı Samsung’un katlanabilir akıllı telefonu gibi tablet boyutlarında büyük ekranlı bir cihaz gösteriyor. Cihazın ekranı, akıllı telefon moduna geçilmek istendiği takdirde sağ ve soldan arkaya doğru kıvrılarak tek elle kullanılabilecek boyutlara ulaşıyor. Ancak video karanlık olduğu için kalınlık hakkında bir yorum yapamıyoruz.