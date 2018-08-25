Xiaomi, 8. nesil Intel işlemci ve 128 GB SSD ile güçlendirilmiş olan yeni dizüstü bilgisayarı Mi Notebook'u kısa bir süre sonra satışa sunacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi, performans dizüstü bilgisayar ailesini güçlü Nvidia ekran kartları ve son nesil Intel işlemcileri olan Mi Notebook Pro GTX Edition ile genişletmişti. Şimdi ise orta sınıf kullanıcıların dikkatini çekmek isteyen Xiaomi, Mi Notebook adını verdiği yeni dizüstü bilgisayarını 28 Ağustos'ta satışa sunacağını açıkladı.

Mi Notebook Teknik Özellikleri

İşlemci: 8. nesil Intel Core i7/ i5

Ekran: 15,6 inç Full HD

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce MX110

RAM: 4/8 GB DDR4 RAM

SSD: 128 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 Home Edition

Çift fanlı soğutma sistemine sahip olan Mi Notebook'da, iki adet USB 3.0 bağlantı noktası ve bir adet USB 2.0 bağlantı noktası da dahil olmak üzere temel bağlantı noktaları bulunmaktadır. HDMI, SD kart, Ethernet ve kulaklık girişi için özel bağlantı noktaları bulunan modelde, numpadi bulunan geniş bir klavye yer almaktadır.

Kısa bir süre sonra satışına başlanacak olan Mi Notebook, Dolby Surround ses sistemi ile güçlendirilmiştir. Yeni dizüstü bilgisayarın, i5 işlemci ve 4GB RAM'e sahip versiyonunun 3.500 TL, i7 ve 8GB RAM'li yüksek özellikli versiyonunun ise 4.400 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.