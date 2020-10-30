Xiaomi, Yeni Bir Katlanabilir Telefon Üzerinde Çalışıyor

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin, 'Cetus' kod adı verilen yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. XDA Developers tarafından MIUI 12 kodlarında tespit edilen cihazın satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.

Katlanabilir akıllı telefonlar, özellikle son 2 yıldır giderek popülerliğini artırıyor. Samsung gibi teknoloji devleri çıkardığı katlanabilir cihazlarla piyasaya yön verirken, diğer birkaç üretici de bu alanda çalışmalar yürütüyor. Bu alanda çalıştığını bildiğimiz şirketlerden biri de Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi.

XDA Developers geliştiricilerinden kacskrz, en son MIUI 12 beta sürümü kodlarında 'Cetus' kod adı verilen yeni bir Xiaomi telefon keşfetti. MIUI 12'nin son Çin kapalı beta sürümünde bulunan kodlar, Cetus'un katlanabilir bir cihaz olduğuna dair sağlam ipuçları sunuyor. Ancak Cetus kod adlı cihazın varlığı tespit edilse de bunun, Xiaomi'nin bu cihazı piyasaya sürmeyi planladığı anlamına gelmediğini, şirketin cihazı yalnızca aktif olarak test ettiği anlamına geldiğini belirtmek gerekiyor.

Xiaomi'nin 'Cetus' kod adlı yeni katlanabilir akıllı telefonu neler sunacak?

Xiaomi'nin yeni katlanabilir cihazının donanım özellikleri hakkında bir şey söylemek şimdilik zor fakat XDA, Cetus'un yüksek ihtimalle Android 11 üzerine kurulu MIUI arayüzünü çalıştırdığını söylüyor. Bununla birlikte Snapdragon işlemci ve 108 MP'lik bir ana kamera sensörü de cihaza dair aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

Bu noktada XDA, cihazın Qualcomm Snapdragon 800 serisine ait amiral gemisi bir yonga seti kullanacağını ve muhtemelen bu yonga setinin o dönemki en güçlü Snapdragon yonga seti olacağını tahmin ediyor.

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, daha önceleri de katlanabilir akıllı telefon iddialarıyla gündeme gelmişti. Bu konuda son olarak iki noktadan katlanabilir yapıya sahip olan bir akıllı telefon patenti ortaya çıkmıştı ancak bu cihaz asla satışa çıkmadı.

MIUI 12 kodları arasında tespit edilen Cetus'un da öncekiler gibi prototip bir cihaz olarak mı kalacağını, yoksa gerçekten üretilip satışa mı sunulacağını ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.