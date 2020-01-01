Xiaomi, Yeni Yıla Özel Çıkartmasını Yayınladı

Yeni yıla kullanıcılarına sürpriz yaparak giren teknoloji şirketlerinden bir tanesi de Xiaomi oldu. Çinli akıllı telefon üreticisi, yeni yılın ilk günü için kullanıcıları için özel çıkartmalar yayınladı.

Firmalar, yeni bir yıla girmemiz sebebiyle kullanıcılarına bazı sürprizler ve yeni özellikler sunuyorlar. Bu şirketlerden bir tanesi de Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi. Popülerliğini giderek artıran akıllı teknoloji devi, 2020’nin ilk günü için yeni Vientiane New Year’s Day özel çıkartmalarını yayınladı.

MIUI 11

Geçtiğimiz senenin aralık ayında, Redmi’nin yeni maskotu KINO, kullanıcılara tanıtılmış ve Redmi markasının bir üyesi haline gelmişti. Bundan önce ise MIUI 11, Xiaomi akıllı telefonlara yolunu bulmuştu. MIUI 11, hem oldukça olumlu eleştiriler almış hem de birçok harika ekran özelliğini kullanıcılarına sunmuştu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, ayrıca kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Vientiane Screen için özel resim fonksiyonları da eklemişti. Tüm bunlara ek olarak emoji ifadeleri desteği de bulunuyordu.

MIUI 11 desteği genişliyor

MIUI 11’in kararlı sürümü geçtiğimiz senenin ekim ayının ortalarında kullanıcılar için yayınlanmaya başlanmıştı. Xiaomi, bu güncellemeyi daha fazla telefonuna göndererek daha fazla kullanıcısına sunmaya da hazırlanıyor.

Şu an için 27 Xiaomi akıllı telefonu MIUI 11’in kararlı ya da beta sürümünü almaya devam ediyor. Xiaomi, bunlara ek olarak MIUI 11 için renk yönetimi özelliği ve frekans düzenleyici üzerine de çalışmalar yürütüyor.

Okuyucularımız arasındaki Xiaomi kullanıcıları olarak MIUI 11 hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Şirketin eklediği yeni özellikler hakkındaki düşünceleriniz neler? Xioami’nin MIUI 11 sürümü hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.