Teknostore'da, ihtiyaç duyacağınız tüm teknolojik ürünler için şahane fırsatlar devam ediyor.

Artan teknolojik ürün çeşitliliği ve hızla büyüyen pazar, aradığımız kalitede ürünlere ulaşmamızı zorlaştırıyor çünkü karar veremeyeceğimiz kadar çok ürün var. Ancak kimi markalar ve ürünler kalitelerini kanıtlamış oldukları için değerlendirirken şüpheye düşmüyoruz. Xiaomi de pek çok farklı ihtiyaca hizmet eden çeşitli ve kaliteli ürünleriyle bu anlamda kendini kanıtlamış markalardan biri. Biz de Xiaomi'nin çeşitli ürünlerini uygun fiyat fırsatlarıyla sizlere sunmaya devam ediyoruz.

Xiaomi Yi Car Smart Dash 1296P Akıllı Araç Kamerası, aracınızla yaşayacağınız herhangi bir kaza durumunda aldığı kayıtlarla size yardımcı olabilecek bir tür 'asistan' diyebiliriz. Kamera aynı zamanda sahip olduğu ADAS ile FSS sistemleri sayesinde, şerit ve takip mesafesi konularında kontroller gerçekleştirerek uyarıda bulunabiliyor.

Araç dışında normal bir aksiyon kamerası olarak istediğiniz yerde 2K 30fps ve 1080p'de 60fps kayıt imkanı da sunan Yi Car Smart Dash, özellikle araç içi çekimler için geliştirildiğinden, içinde bulunan özel işlemcisi ve f/1.8 diyafram genişliği sayesinde geceleri de mükemmel kayıt kalitesi sunuyor. İngilizce dil desteği ile gelen Yi Car Smart Dash, uygun fiyatı ve başarılı performansıyla dikkat çekici bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

Eğer siz de araç içi kamera ihtiyacınızı gidermek için kaliteli ve ekonomik bir ürün arayışındaysanız, Xiaomi Yi Car Smart Dash'a buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.