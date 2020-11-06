Son dönemlerin en dikkat çeken teknoloji firmalarından Xiaomi, Ningmei Rubik’s Cube Mini adı verilen yeni ürünüyle mini PC sektörüne girmeye hazırlanıyor. Kitle fonlamasına açılan ürün, henüz bir hafta varken hedefine ulaştı.

Mini bilgisayar sektörüne giriş yapan Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, Ningmei Rubik’s Cube Mini bilgisayarını piyasaya sürebilmek için kitle fonlaması başlattı. Çinli şirketin başlattığı kitle fonlaması, sürenin sona ermesine henüz bir hafta varken hedefini çoktan aştı.

62 x 62 x 42 mm boyutlarıyla hemen hemen bir rubik küple aynı boyda olan cihaz, yalnızca 145 gram ağırlığında ki bu değer onu standart bir akıllı telefondan bile daha hafif yapıyor. Gücünü Intel Celeron J4125 işlemcisinden alan bilgisayarda ayrıca aşırı ısınmayı önlemek için küçük bir fan bulunuyor.

Xiaomi'nin cep boy mini bilgisayarı neler sunuyor?

Gücünü yukarıda da belirttiğimiz üzere Intel Celeron J4125 işlemcisinden alan mini bilgisayar, bellek tarafında 6/8 GB LPDDR4 RAM kullanıyor ve tek bir M.2 SSD sabit sürücü slotuna ev sahipliği yapıyor.

Bağlantı tarafına geçecek olursak cihazda bir adet USB-C bağlantı noktası, iki adet USB 3.0 bağlantı noktası, bir adet micro SD kart yuvası ve 3,5 mm'lik kulaklık girişi yer alıyor. HDMI bağlantı noktasıyla 4K görüntü çıkışını destekleyen cihazda ayrıca Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı desteği de bulunuyor.

Xiaomi'nin mini bilgisayarı şu anda yalnızca Çin özelinde satışa sunuluyor. Temel sürümü 999 yuandan (1.288 TL) raflardaki yerini alan mini bilgisayarın 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip varyantı ise 200 doların (1.705 TL) biraz daha üzerinde bir fiyatla alıcılarını bekliyor. Buna ek olarak Marvel hayranları için bilgisayarın Iron Man'den ilham alınarak tasarlanmış bir versiyonu daha bulunduğunu belirtelim.