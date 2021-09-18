Salcomp Fabrikasında İşten Çıkarılanlar İşe Geri Alınacak

Bundan birkaç hafta önce işten çıkarılan Xiaomi'nin Türkiye'deki Salcomp Fabrikası işçileri zafer kazanarak işe geri alındı. Müjdeli haberi, Türk Metal Sendikası duyurdu.

Birkaç hafta önce yazmış olduğumuz Xiaomi’nin Türkiye’de açtığı ilk fabrikası Salcomp’ta düşük ücret ve kötü çalışma şartlarına karşı ayaklanan ve buna karşılık işten çıkarılan işçilerin haberini hatırlayanlarınız olacaktır. İşte o sendikalı oldukları sebebiyle işten çıkarılan 100’den fazla fabrika işçisi; günlerdir sürdürdükleri direniş sonrasında zafer elde etti.

Türk Metal Fabrikası ile Çin sermayeli Xiaomi ve ortağı Salcomp yöneticileri arasında gerçekleşen görüşme sonunda anlaşmaya varıldı.

Türk Metal sendikası üyesi oldukları gerekçesiyle işten çıkarın bütün işçiler işe geri alınacak:

Fabrika işçilerini işlerine geri dönmenin mutluluğunu yaşarken, Türk metal Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Ali Akman, sendikanın Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ın gönderdiği anlaşma metnini açıkladı. Metne göre işveren, Türk Metal’e üye olmaları sebebiyle işten çıkarılan bütün işçileri yeniden işe alacak. 21 Eylül’de firma yöneticilerinin avukatı ile sendika yöneticilerinin bir toplantı yapacağı ve işe geri alım koşullarının tartışılacağı da gelen bilgiler arasında.

"Siz sendikalaşma hakkınızı kullandınız "

Sendika yaptığı açıklamada “Sevgili kardeşlerim, Xiaomi’nin yiğit emekçileri, değerli bacılarım, günlerdir direnen, mücadele eden, Türk Metal’in yürekli neferleri, hepimize merhaba değerli kardeşlerim, sizler, ülkemizin anayasasının, yasalarının, uluslararası sözleşmelerin tüm emekçilere tanıdığı bir hak olan sendikalaşma hakkını kullandınız.

" Daha insanca bir yaşam için... Daha iyi bir ücret ve sosyal haklar için...Aşınız...Ekmeğiniz...Alın teriniz için Türk Metal’e üye oldunuz. Bazı sıkıntılar yaşandı; ancak değerli arkadaşlarım, Salcomp Xiaomi işvereni ile 15 Eylül 2021 günü yaptığımız görüşmenin ardından, kendileri anlaşmak için sunduğumuz koşullar, bugün işveren tarafından kabul edilmiştir, “ diyerek işçilere müjdeli haberi verdi.

Sendikadan üyelerine erzak ve destek yardımı:

Salı günü anlaşmaya varıldıktan sonra, Türk Metal Sendikası üyesi olan işçilerin sendika tarafından daha önce verileceği sözü verilen 1000 TL civarındaki erzak yardımının henüz verilmemiş olan 750 TL’lik kısmı ise Perşembe günü tek seferde verilecek.

Sendika bu yardıma ek olarak bir de işten atılan üyelerine, işsiz kaldıkları her bir gün için 100 TL’lik bir destek ödemesi yapacak.

"Bu zafer sizin zaferinizdir "

Sendika, üyesi olan işçilerin bu zaferini, “Değerli kardeşlerim, bu bir zaferdir... Bu zafer sizin zaferinizdir... Siz Türkiye işçi sınıfına örnek oldunuz, umut oldunuz... Direnişinizden, mücadelenizden dolayı sizleri kutluyorum. Türk Metal’e hoş geldiniz... Bundan sonra hep birlikteyiz. El eleyiz... Gönül gönüleyiz... Sizleri sevgiyle kucaklıyorum... Saygılarımı sunuyorum. “ diyerek kutladı.