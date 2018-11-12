Hindistan'daki Işık Festivali boyunca çeşitli kampanyalar düzenleyen Xiaomi, toplamda 8.5 milyon cihaz sattı ve 1 milyar dolar gelir elde etti.

Hindistan’da karanlık karşısında ışığın, kötünün karşısında iyinin, cehalet karşısında bilginin kutsandığı bir festival olan Diwali (ışık) Festivali, Çinli teknoloji şirketi Xiaomi’ye yaramış gibi duruyor. 9 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen festivalde, toplamda 8.5 milyon adet ürün satan Xiaomi, 1 milyar dolar değerinde ürün satışı gerçekleştirmiş oldu.

Xiaomi'nin rekor seviyedeki bu başarısı, Hindistan gibi pazarlar için iPhone XR'ı üreten Apple'ın hedeflerine de darbe vurdu. Apple, diğer modellere kıyasla nispeten ucuz ve yenilikçi görünüme sahip iPhone XR ile Asya'da başarı yakalamak istiyor. Xiaomi ise buna pek izin vermiyor.

Mi.com, Amazon.in, Flipkart, Mi Home mağazaları üzerinden satış gerçekleştiren Xiaomi, 6 milyonun üzerinde akıllı telefon, 400 binin üzerinde Mi TV ve 2.1 milyonun üzerinde giyilebilir teknoloji ürünü ve aksesuar satışı gerçekleştirdi. Xiaomi, bir ay boyunca çevrimiçi alışveriş sitelerinde bulunduğu kategorilerde bir numaralı marka olmayı başardı.

Xaiomi'nin rekorlar kırdığı satış istatistikleri şöyle sıralandı: