Akıllı telefon piyasasının yeni sayılabilecek aktörlerinden XOLO, Era 4X'i satışa sunduğu gün Era 5X'in özelliklerini de açıkladı.

Bugün, telefon üreticisi XOLO, sadece Amazon Hindistan’da Era 4X telefonlarını satışa çıkardığını duyurdu. Şirket ayrıca, Era 5X’in de önümüzdeki süreçte satışa sunulacağını açıkladı. XOLO Era 4X’in 1GB’lık modeli 4.444 Hindistan Rupisi, yaklaşık 55 euro; 2GB’lık versiyonu ise 5.555 Hindistan Rupisi o da yaklaşık 70 euro.

Şirketin ilerideki bir zamanda piyasaya süreceği Era 5X, hem yüz tanıma hem de parmak izi sensörlerine sahip. Telefonun ön tarafında 5.7 inç, 720 x 1440 IPS LCD ekran ve 13 MP’lik selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafında bulunan kamera ise LED flaşa sahip 13MP’lik bir kamera.

Era 5X gücünü dört çekirdekli 2.0GHz MediaTek Helio A22 işlemciden ve 3GB’lık RAM’inden alıyor. 32GB dahili depolama ile gelen telefon, Android 8.1 Oero tabanlı StarOS 5.0 işletim sistemine sahip. Ayrıca 3000mAh gücünde de bataryası bulunuyor.

Şirket, telefonla ilgili detayları açıkladı fakat fiyatının ne olacağıyla ya da ne zaman piyasaya sürüleceğiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.