Yabancı Basın Hakan: Muhafız Hakkında Ne Düşünüyor?

Netflix’in ilk Türk orijinal dizisi Hakan: Muhafız, 14 Aralık’ta yayınlandı. Dizi hakkında ülkemizdeki izleyicilerin düşünceleri kadar, 190’dan fazla ülkede abonesi olan küresel bir platformda yayınlanması nedeniyle yabancıların neler düşündükleri de çok önemli. Sizin için hem yabancı basından, hem de sosyal medyadan The Protector hakkında güzel bir derleme hazırladık.

Netflix, Türk dizi sektörünün geleceğini belirleyecek bir attı ve Hakan: Muhafız ya da küresel pazardaki adıyla The Protector dizisini yayınladı. Şu anda 190’dan fazla milyonlarca insana hizmet veren Netflix üzerinden İngilizce seslendirme ve altyazıyla izlenebilen dizi, yayınlanır yayınlanmaz büyük sükse yarattı.

Özellikle Hollywood’un Türkiye ve Türk kültürüne ilişkin sürekli negatif şeyler gösterme çabası yüzünden, yabancıların Türkiye hakkında hatalı çıkarımları olabiliyor. Bu durum biraz da Türkiye’deki sinema ve dizi sektörünün, küresel kültür endüstrisi ile rekabet edememesinden kaynaklanıyor. Sinema ve son yıllardaki yükselişiyle dizi dünyası, ülke ve kültür tanıtımları için önemli birer etmenler. Netflix ise 190’dan fazla ülkede izlenebildiği için güzel bir fırsat.

The Protector yapımı da işte bu nedenle çok önemli bir sorumluluğu sırtına üstleniyor. İstanbul’u kurtaracak bir süper kahramanın macerası; seçimleri, ülke kültüründen, tarihimizden besleniyor. Dünyaya mal olmuş mitolojik etmenlerle, klasikleşen kahraman örgüsüne sahip olan yapımın Türkiye’nin dokusunu dünyaya duyurması bizim için önemli. Bu nedenle yapıcı düzeyde olan olumsuz eleştirilerin bile önemi büyük. Hal böyle olunca, Türkiye’yi haritada bir yer olarak bilen insanların yorumları da önem taşıyor.

Hem yabancı basın, hem de Twitter üzerinden yabancı izleyicilerin yaptıkları yorumları derledik.

Önce yabancı basınla başlayalım:

Özellikle İspanya’da The Protector’un çok sevildiğini söylemek güç değil. Amerika basınından daha çok İspanya basınında yer alan dizi, çoktan ikinci sezonu hakkında oralarda bile merak uyandırmaya başlamış. İspanya’nın ardından haberler en çok Almanya’dan geliyor. Önce ABD, sonra İspanya ve Almanya’ya bakalım:

Entertaining Movie / ABD: Türk draması, son on yıllık süre içerisinde bölgesel olarak sağlam bir temel oluşturdu, şimdi de Netflix işe el attı. The OC dizisinin Türkçe versiyonu olan Medcezir ile yıldızı parlayan Çağatay Ulusoy, ülkenin en umut vadeden genç yeteneklerinden birisi. Dizinin yapımcısı Alex Sutherland, The Protector’un Türk dramasının yeni bir döneme gireceğini söylüyor. 100 bölümden oluşan uzun ve yorucu drama temposu, yerini 10 bölümlük yalın bir anlatıma bırakıyor.

Türk draması, son on yıllık süre içerisinde bölgesel olarak sağlam bir temel oluşturdu, şimdi de Netflix işe el attı. The OC dizisinin Türkçe versiyonu olan Medcezir ile yıldızı parlayan Çağatay Ulusoy, ülkenin en umut vadeden genç yeteneklerinden birisi. Dizinin yapımcısı Alex Sutherland, The Protector’un Türk dramasının yeni bir döneme gireceğini söylüyor. 100 bölümden oluşan uzun ve yorucu drama temposu, yerini 10 bölümlük yalın bir anlatıma bırakıyor. Express.co.uk / İngiltere: Proje ilk duyulduğundan beri, izleyiciler bu yapımın nerede çekildiğini belirtiyorlardı. The Protector’un çekimleri İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul dünyanın en kalabalık şehirlerinden birisidir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son anketine göre 15 milyona yakın insana ev sahipliği yapıyor. İlk beş bölümdeki sahnelerin çoğunun, Netflix tarafından çıkarıldığı söyleniyordu. Süreç tamamlandı ve dizi 10 bölüm olarak yayınlandı.

Netflix News / İspanya: Türk fantastik dizisi The Protector 2. sezonla geri dönecek mi? Netflix’in yardımcı başkanı Kelly Luegenbiehl, ikinci sezonun geleceğini açıklamıştı. Engin Öztürk ve Boran Kuzum gibi aktörlerin ikinci sezonda yer alacağı söyleniyor.

Türk fantastik dizisi The Protector 2. sezonla geri dönecek mi? Netflix’in yardımcı başkanı Kelly Luegenbiehl, ikinci sezonun geleceğini açıklamıştı. Engin Öztürk ve Boran Kuzum gibi aktörlerin ikinci sezonda yer alacağı söyleniyor. Frankfurt Allgemenie / Almanya: Türk Superman kimdir? Türkiye’nin artık kendi süper kahraman dizisi var. İstanbul’un koruyucusu, cildine nüfuz eden sihirli bir gömlek taşıyor. Bir parmak şıklatmasıyla evrenin yarısını yok eden Marvel kötü adamı Thanos’a karşı olan Yenilmezler gibi, ancak sadece İstanbul için. Türk yazar İpek Nilüfer Gökdel tarafından 2016’da yayınlanan fantastik kitaptan esinlenip, Netflix tarafından ilk sezonu 10 bölüm süren bir dizi haline getirildi.

Yabancı basından sonra şimdi de yabancı izleyicilerin neler dediklerine göz atalım:

"@theprotector'u şimdi bitirdim! Böyle inanılmaz bir dizi ve @cagatayulusoyy harika bir iş yapıyor! 2. sezon için sabırsızlanıyorum!"

"İlk Türk Netflix dizisi hakkında sadece olumlu yorumlarım var. Kesinlikle harikaydı! Başroller Hakan ve Leyla'nın arasındaki kimya gerçekten çok iyi! Çağatay ve Ayça, gerçekten çok iyi bir oyunculuk sergilemişler"

"Şimdiden 5 bölümünü izledim, harika bir iş"

Alttaki yorum, diziye yöneltilen olumsuz eleştirilerin bir araya getirilmiş hali gibi:

"Aynı şey The Protector ile devam ediyor. İstersem, yetim bir süper kahramanla ilgili çok sayıda iyi diziyi Netflix'te bile bulabilirim. Peki neden bunu söylüyorum? Neden iyi bütçesi olan ve aptal sansürlerden arınmış bir şeyler sunmuyosunuz?"

Peki siz yabancı basında yer alan ve yabancı izleyicilerin yorumları hakkında neler düşünüyorsunuz? Bizimle yorumlar kısmında paylaşabilrisiniz.