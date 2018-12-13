Dünya dışı varlıkların Dünya'yı istila etmesi durumunda insanlığı nasıl bir hayatın beklediğini anlatmaya çalışan Captive State'in ikinci fragmanı yayınlandı.

Pek çok filmde Dünya dışı canlıların Dünya’yı ziyaret ettiği ya da saldırdığı durumlarda olabileceklere dair farklı alternatiflerle karşılaşabilirsiniz. Ancak saldırı ya da işgal bittikten sonra neler yaşanacağını hangi filmde görebilirsiniz?

Bilim-kurgu ile gerilimi aynı anda yaşatan Captive State, uzaylıların Dünya’yı istila etmesinden sonra geçen süreci muhteşem bir gerilim, aksiyon ve efektler eşliğinde yansıtıyor. Bunu görmek kesinlikle heyecan verici olacaktır.

Geçtiğimiz Eylül ayında yayınlanan filmin ilk fragmanı daha çok başrollerin film içindeki durumlarını yansıtıyordu. Yayınlanan ikinci fragman ise Dünya dışı varlıkları, politik karmaşayı ve baba-oğul arasındaki dinamik ilişkiyi gösteriyor.

John Goodman, Vera Farmiga ve Ashton Sanders gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Captive State, Mart 2019’da vizyona girecek. Filmin ikinci fragmanını hemen altta bulunan bağlantıdan izleyebilirsiniz. Ayrıca en altta da ilk fragmana ait bir bağlantı bulacaksınız.