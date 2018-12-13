Yağmur Damlacıkları, Bulutların İçinde Nasıl Hareket Ediyor?

Bilim insanlarının ortak karara varamadığı, su taneciklerinin bulutların içerisinde nasıl hareket ettiği konusu, sonunda açıklığa kavuştu.

Gökyüzü olayları sadece bilim insanlarının değil, çocukluktan itibaren tüm insanların dikkatini çeken olaylar olmuştur. Yağmur oluşumu, kar yağışı, gök gürültüsü gibi olaylar bazen ürkütücü bazen de bir o kadar hayranlık uyandırıcı doğa olayları olarak tanımlanır.

Yağmurun nasıl oluştuğu ilkokul yıllarından başlayarak derslerde öğretilir. Fakat konu ile ilgili aslında bilim dünyasının tam olarak yanıtlayamadığı bir konu var: Yağmur damlacıkları, bulutların içinde kümelenmiş şekilde mi yer alıyor? Nasıl hareket ediyor?

Konuyu hayal edince, animasyon tadında bir görüntü zihinlerinizde canlanıyor olabilir. Ama bu sorunun cevabı, hava olaylarının tahmin edilebilirliği konusunda önem taşıyor. Bu nedenle bilim insanları yıllardır laboratuvarlarında yaptıkları çalışmaları, gökyüzüne taşıdılar.

Daha kesin cevaplar elde etmek adına bilim insanları, bulut dedektörü olarak da bilinen HOLODEC isimli cihazı, atmosferik araştırmalar için kullanılan Gulfstream-V uçağının kanatlarının altına sabitleyerek, ölçümlerine başladılar. Araştırmada alınan sinyaller çok zayıf olduğu için, toplanan veriler ve holografik fotoğraflar, laboratuvar ortamında incelemek için hazırlandı.

Harcanan tüm bu çaba sonucunda ise su taneciklerinin, bulutların içinde kümelenmiş şekilde yol aldıklarına kanaat getirildi. Araştırmayı yapan ekip, bu bilgiden yola çıkarak, kümelenmiş su taneciklerinin çarpışma olasılığının daha yüksek olduğunu ve böylelikle her çarpışmada, tanecik boyutunun büyüyerek yağış ihtimalini arttıracağını belirledi.

Bu araştırmaların insanlığa ne gibi bir faydası olacağını merak ediyor iseniz, şu şekilde açıklamakta fayda var: Bulutların davranışlarının bilinmesi sayesinde, hava durumu tahminleri çok daha net yapılabilecek ve "Ne zaman yağmur yağacak?", "Ne kadar sürecek?", "Bulutlar ne zaman dağılacak?" gibi birçok soruya yanıt bulunabilecek. Aynı zamanda bu veriler ışığında, hava ulaşımında da daha güvenli planlamalar yapılabilecek.