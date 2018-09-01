Yağmuru izlemek kadar mutlu eden bir şey varsa o da yağmur kokusudur. Peki bu harika koku nasıl oluşuyor?

Yaz yağmurunun ilk damlası toprağı düştüğünde, ortaya çıkan o koku hemen hemen herkesi mutlu eder. İnsanların koklamayı en sevdiği ve en rahatlatıcı kokulardan olan bu yağmur kokusunun nasıl ortaya çıktığını merak ettiniz mi?

Yağmur damlalarının kendilerine özgü bir kokusu yok. Damlacıkların yere düşüp buharlaşmasından sonra bize ulaşan bu toprak kokusuna "petrichor" deniyor. İnsanların tazelik diye tabir ettikleri bu koku, toprağın nemlenmesi ile ortaya çıkmakta. Avusturalyalı bilim insanları petrichor formasyonu diye tabir edilen koku oluşumunu ilk kez 1964 yılında belgelediler. Bu sürecin nasıl geliştiğini, Massachusetts Teknoloji Enstütüsü 2010'lu yıllarda inceledi.

Petrichor kokusunun ana kaynağı aktinobakterilerdir. Bu bakteriler çürüyen organizmaları basit kimyasal bileşiklere ayrıştırırlar ve diğer canlılar için besin haline getirirler. Havanın ve toprağın nemlenmesi ile bakterilerin çalışma hızları artar. Kokunun diğer bir kağnağı da "geosmin" adlı alkol türüdür. Gözenekli yüzeylere çarpan yağmur damlacıkları "aerosol" adı verilen küçük parçacıkları ortaya çıkarır. Bu da havada bulunan geosmin gibi farklı maddelerin çözünerek kokuyu oluşturmasını sağlar. Bu maddelerin nemlenen havada çözünmesi ile ortayan çıkan koku sayesinde, yağmurun yağacağını anlamak da mümkün olabilir.