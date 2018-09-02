Yahoo, Google Kopyası Bir Uygulama Geliştirdi

Biliyorsunuz ki Yahoo, son birkaç senedir çalkantılı süreçlerden geçiyor. Fakat görünen o ki şirketin kendine güveni hala tam.

2000'li yılların başında ICQ ve MSN Messenger ile rekabet edecek kadar revaçta olan Yahoo Messenger, geçtiğimiz günlerde kepenkleri kapatmış hatta eski mesajlarınıza dahi ulaşamayacağınız belirtilmişti.

Bundan yaklaşık 2 sene öncesinde Yahoo, bir hack skandalıyla boğuşmuş ve ilk etapta 500 milyon kişinin bu hack olayından etkilendiği söylenmişti. Aradan birkaç ay geçmesine rağmen Yahoo ders almamış olacak ki bu sayı önce 1 milyara, sonra da 3 milyara ulaşmıştı.

Bütün bu sıkıntılı durumlara rağmen şirket hala ayakta ve hala kendisine güveniyor. Yahoo’nun kendine ait tüm servisleri için özel Android uygulamaları var; Mail, Spor, Finans, Haber ve Arama gibi… Şirketin çeşitli ürünlerini kullanıyorsanız ve hacklenmekten de endişe duymuyorsanız, Yahoo’nun Play Store’da sizin için yeni bir uygulaması var.

Bu yeni uygulama; son dakika haberleri, seçtiğiniz takımlardan gelen spor güncellemeleri, hisse senedi fiyatları ve daha fazlasıyla Google’ın kendi uygulamasına çok benziyor. Yahoo’nun neden benzer özellikler sunan -ve zaten indirilmeye hazır olan- Arama uygulamasını güncellemeyip yeni bir uygulamayla karşımıza çıktığı ise belirsiz.