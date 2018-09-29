Son haftalarda Avustralya'da patlak veren, çileklerin içerisinde dikiş iğnelerinin çıkması skandalı sonrasında yaşanan bu tür enteresan vakaları sizler için derlemek istedik.

Avustralya, bu ay içerisinde yaşanan bir skandalla çalkalanıyor. Paketlenmiş çileklerin içerisinden çıkan dikiş iğneleri sonrası birçok insan hastaneye kaldırıldı. Süren kapsamlı koruşturma sonrası, yaşanan skandalın bilinçli bir girişim olduğu tahmin ediliyor.

Şimdi sizlerle yakın tarihte, başka ülkelerde yaşanan en büyük 5 gıda skandalına beraber göz atalım.

Ocak 2018 - Raptiye Skandalı

Bu yılın başlarında Almanya'da akıllara durgunluk veren bir olaylar silsilesi yaşandı. Offenburg kentinde bir bakkalda satılan hamurişlerinin büyük bir kısmında saplanmış raptiylere rastlandı. Olayın failleri bulunamadı.

Eylül 2017 - Zehirli Bebek Maması

Almanya'dan çok uzun bir süre kamuoyunu meşgul eden inanılmaz bir olay daha... 55 yaşındaki bir şüpheli, gönderdiği bir tehdit mektubunda, bebek mamalarına zehir karıştırdığını kabul ederek olayı üstlendi ve 10 milyon euro talep etti. Binlerce bebek mamasının toplatılmasına sebep olan olay, polisin şahsı yakalaması sonrasında duruldu.

2016 - Ölümcül Pakistan Tatlısı

Pakistan'da yapılan yerel bir tatlı olan 'laddu'yu yiyen 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Tatlılara kasten zehir karıştırdığı öğlrenilen dükkan sahibinin kardeşi olayı üstlendi ve tutuklandı.

2003 - Asetonlu Su Skandalı

Şişe sulara şırıngayla aseton ve beyazlatıcı enjekte edildiği ihbarı üzerine İtalyan polisi ve süpermarketler alarma geçirildi. Bozuk sulardan zehirlenen kişiler hastanelere akın ederken, olayın zanlıları halen yakalanamadı.

1982 - Ağrı Kesici Cinayetleri

ABD'nin Chicago şehrinden oldukça bilindik bir skandal daha... Tylenol isimli ilacın içerisine siyanür konulduğu ortaya çıktı. Toplamda 7 kişinin hayatını kaybettiği olayın failleri 36 senedir ortaya çıkmış değil. 7 kişinin ölümü, sonraki süreçte korumalı kapakların üretilmesine sebep oldu.