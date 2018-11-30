Anthem Kapalı Betasına Nasıl Katılabilirsiniz?

Anthem'in yakında oyunculara sunulacak kapalı betasına katılma şansına siz de sahip olabilirsiniz.

Oyuncuların merakla bekledikleri oyunlar arasında olan Anthem'in tam sürümünün çıkmasına bir kaç gün kalmışken, görünüşe göre BioWare ve EA ekibi ilk testleri yapmaya hazır. BioWare, ilk alpha sürümünün kapalı betasını oyunculara sunmak istiyor. Ancak tabii ki, adından da anlaşılacağı üzere kapalı alpha oldukça sınırlı bir oyuncu sayısını kapsayacak.

İlk alpha deneme sürümü 8/9 Aralık günlerinde gerçekleşecek. Söylenenlere göre BioWare'ın bu deneme turundaki asıl amacı, server'ın durumunu ve mathmaking sistemini test etmek. Yani oyun içerisinde oldukça büyük buglarla karşılaşabiliriz, öncelik oyun içi değil server gibi diğer sistemler. Bu sebeple de test süresi oldukça kısa bir şekilde yalnızca 48 saat sürecek.

Bu alpha sürecine siz de katılma şansı elde etmek istiyorsanız hemen şimdi buradan EA Oyun Testi Topluluğu'na kayıt olup davetiye almak için başvurabilirsiniz. Kapalı alpha süreci Xbox One, PlayStation 4 ve PC platformlarını kapsayacak. Ancak oyuncular kayıt olurken davetiyeyi hangi platformda istediklerini belirtmek zorunda. Yani birden çok platformda deneme şansına sahip olamayacaksınız.

Maalesef, kapalı alpha sürecine katılamamış kişiler oyun hakkında hiç bir bilgiye sahip olmayacak. Çünkü alpha davetiyesi almak için başvururken imzaladığınız anlaşmada oyunun bu deneme süreci içerisinde olan hiç bir şeyi paylaşmamaya söz veriyorsunuz. Yani oyun hakkında herhangi bir yazı dahi yazamazsınız.

Yine de çok üzülmemek gerek çünkü bu Anthem'in oyuncular ile buluşacağı ilk sürümü olacak ve üzerinden çok zaman geçmeden, Şubat ayında ilk demo sürümü kullanıcılara sunulacak. Tabii ki demo sürümü ile oyun hakkında çok daha detaylı ve geniş bilgi öğrenebilme şansına erişmiş olacağız.

Her halükarda daha fazla beklemek istemeyen oyun severler bu kapalı alpha serüvenine katılmak için başvurabilir. Devamında neler olacak hep beraber göreceğiz.