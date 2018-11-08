Yakında Kapı Zilinizin Markası 'Google' Olabilir

Nest'i yeniden markalaştıracağını açıklayan Google, akıllı ev ürünlerini Google servisleri ile entegre ederek çok daha dikkat çekici ürünler piyasaya sürecek.

Google, 2014 yılında akıllı ev ürünleri üreticisi Nest’i birkaç milyar dolar karşılığında satın aldığında şirketin akıllı ev ürünlerine ciddi şekilde yatırım yapacağı düşünülüyordu. Fakat Nest, Alphabet çatısı altında bağımsız bir şirket olarak çalışmaya devam etti ve kayda değer bir gelişme sağlamadı.

Nest hakkında yeni bir açıklama yayınlayan Google, Nest’in bir yeniden markalandırma sürecine gireceğini ve şirketin, akıllı ev ürünleri adına Google ile daha yakın ilişkiler kuracağını duyurdu. Google’ın Nest için nasıl bir yeniden markalandırma yapacağı ya da bunu ne zaman gerçekleştireceği henüz bilinmiyor.

Tahminler, Nest’in akıllı ev ürünlerinin ‘Home’ adı ile piyasaya çıkacağı yönünde. Bu da yeni geliştirilecek Nest ürünlerinin Google Home akıllı hoparlör gibi Home Kamera, Home Termostat, Home Kapı Zili gibi çeşitli ürünlerin Google hizmetleri ile entegre olmuş şekilde yakında ortaya çıkacağı anlamına geliyor.

Akıllı ev ürünleri pazarı her geçen gün büyüyor ve Google’ın bu pazarda da Amazon ile rekabete girmemesi beklenemez. Şirket, bulut teknolojileri ve yapay zeka konusunda önemli çalışmalarda bulunuyor. Bu çalışmaların yeni Home akıllı ev ürünleri ile birleşmesi, Nest’in beklenen patlamayı yapmasını sağlayabilir.