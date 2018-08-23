Yakında THY'nin Tüm Uçaklarında Ücretsiz İnternet Bulunacak

Türk Hava Yolları cephesinden gelen son haberlere göre hem dar hem de geniş gövde uçaklarında kesintisiz internet sunulmasına çok az kaldı.

THY Başkanı Bilal Ekşi, bir süredir hazırlıkları süren 'kapıdan kapıya internet' hizmetinde sona yaklaşıldığının müjdesini verdi. 1 ay içerisinde ihale sürecinin sonlanacağını belirten Ekşi, THY'nin geniş gövdeli uçaklarda verdiği hizmeti dar gövdeli uçaklarda da vereceğini belirtti.

Dünya genelinde dar gövdeli uçaklardaki internet hizmetinin yeni yeni oturduğunu belirten Ekşi, sözlerine şöyle devam etti:

"Yolcu artık telefonuna bağlı kalmak istiyor. Biz de dünyadaki bu trendi görerek, 'kapıdan kapıya internet' hizmetine geçeceğiz. Yolcu artık telefonuna bağlı kalmak istiyor. Bu konuda yapılan bir araştırmaya göre, genç nüfusta internete bağlı olmak, ikramdan daha öncelikli hale gelmeye başlamış. Biz de dünyadaki bu trendi görerek, dar gövde uçaklarımızda da internet hizmeti vermek için büyük bir yatırım yapacağız."

THY bünyesinde internet hizmetinin yalnızca 10 bin fitin üzerindeyken gerçekleştiğini belirten Ekşi, bu uygulamanın da olumlu yönde değişeceğini belirtti:

"İlave olarak 10 bin fit yerine 'kapıdan kapıya internet' hizmetine geçeceğiz. Yani siz, uçak push back yapmaya başladığında internete bağlanacaksınız. Uçaktan inene kadar internete bağlı olacaksınız. Cep telefonunu uçak modunda wifi'ye bağlı olarak kullanabileceksiniz. Dünyada birkaç havayolunda başlanan bu uygulayamaya biz de THY olarak başlayacağız."

Ekşi, internet hizmetinin yanı sıra devasa lounge salonları, HAVELSAN ile THY iş birliğiyle geliştirilen eğlence sistemi gibi yeni hizmetlerinin de müşterilerin hizmetine sunulduğunu belirtti.