Yakında Uçaklarda 50 Mbps Hızında Wi-Fi Hizmeti Sunulacak

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Yeni GX Aviation sistemi sayesinde uçaklarda 15 Mbps'i geçmeyen Wi-Fi hızları, 50 Mbps'i görecek. Böylece havayolu şirketleri çok daha tatmin edici bir Wi-Fi hizmeti sunabilecekler.

Her gün biraz daha gelişen akıllı telefonların ve uygulamaların etkisi ile günlük veri tüketimimiz her yıl biraz daha artıyor. Evinizde bir geniş bant Wi-Fi ağına bağlandığınızda veri tüketimindeki artışı fark etmeyebilirsiniz. Fakat uçağa binip bir ‘uçakta internet’ ağına bağlandığınızda veri tüketiminizin ne kadar yüksek olduğunu anlayabilirsiniz.

Uçaklarda Wi-Fi hizmetinin yaygınlaşması günümüzden 10 yıl öncesine kadar dayanıyor. Fakat 10 yıl önce sunulan Wi-Fi hizmeti, uydu tabanlı bir hizmet kullanıyordu ve e-postalarınızı kontrol etmekten çok öteye gidemiyordu. Ardından yer tabanlı Wi-Fi hizmeti geldi. Wi-Fi’nin hızı, 3G hücresel ağlara yetişmişti.

Bugüne geldiğimizde ise 4.5G ağları dahi veri tüketimimizi karşılamakta zorlanıyor. Uçaklarda ise çok daha kısıtlı bir bant aralığında Wi-Fi hizmeti sunuluyor. Dolayısı ile yolcuların veri tüketimi ihtiyacı tam manası ile karşılanamıyor. Tamam da havayolu şirketleri neden daha iyi internet hizmeti sunmuyorlar?
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Akıllı telefonlarınızı kaç yılda bir değiştiriyorsunuz? 2? 3? En iyi ihtimal ile 4 diyelim. Uçaklarda Wi-Fi hizmeti veren sistemler ise 7-10 yıl kadar hizmet veriyor ve kurulması son derece pahalı. Dolayısı ile şirketler, en iyi sistemi kursalar dahi bir süre sonra bant genişliği talebi karşılayamayacak duruma geliyor.

Inmarsat’ın Ka-band uydularının Global Xpress ağlarını kullanan GX Aviation sistem ise 50 Mbps hıza kadar ulaşan bir Wi-Fi hizmetini mümkün kılıyor. Mevcut teknolojilerin 15 Mbps’e kadar hız sunduğunu düşünürsek yakın gelecekte havayolu şirketlerinin kullanıcılarını tatmin edebilecekleri Wi-Fi hizmetleri sunacağını söyleyebiliriz.

Kaynak : https://www.businessinsider.com/how-airplane-wifi-works-2018-9
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