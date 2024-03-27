Özellikle yakıt fiyatlarının almış başını gitmiş olduğu bir dönemde yakıt tüketimine daha da dikkat eder olduk. Eğer siz de araç kullanırken tasarruf sağlamak istiyorsanız yakıt tüketimini arttıran nedenleri bilmelisiniz.

Genellikle ilk akla gelen şeyler aşırı hız yapmamak veya ağır yük taşımamak olabilir. Ancak yakıt tüketimini önemli ölçüde etkileyen başka faktörler de var.

Hem cebinizi hem de aracınızı düşünüyorsanız yakıtınızın sünger gibi çekilmesine neden olan etmenlere yakından bakalım. Tüm bunlara dikkat ederek benzinliklere gidiş sayınızı bir nebze de olsa azaltabilirsiniz.

Yakıt tüketimini arttıran nedenler:

Düşük kalitede motor yağı kullanmak.

Kalitesiz yakıt kullanmak.

Debriyajın bakımsız olması.

Düşük lastik basıncı

Yükleme yapılmış ağır araçla yola çıkmak.

Klima kullanmak.

Araç bakımının ihmal edilmesi

Agresif sürüş stili

Rölantide beklemek.

Uygun viteste kullanmamak.

Düşük kalitede motor yağı kullanmak.

Yanlış veya düşük kalitede kullandığınız motor yağı; motorunuzun pistonlarının ve diğer parçaların daha az serbest hareket etmesini, buna bağlı olarak da motor üzerinde baskı oluşmasına, daha fazla yakıt tüketmesine neden olur.

Hangi motor yağı kullanacağınızı aracınızın türüne göre bulabilir veya yetkili birimlere sorabilirsiniz. Ayrıca tavsiye edilen kilometreden sonra mutlaka motor yağını değiştirin. Aradaki farkı çok rahat göreceksiniz.

Kalitesiz yakıt kullanmak.

Kaliteli olmayan her şey aracınıza zarar vereceği gibi yakıt tüketim miktarını da arttırır. Tasarruf etmek adına bilinmeyen bir akaryakıt istasyonundan alacağınız yakıt, motora güç sağlamak için daha fazla tüketime sebep olur.

İyi akaryakıtlar, motorun iç parçaları ve enjektör memeleri gibi bazı parçaları temizleyen kimyasal katkı maddelerini de içerir. Bu sayede motorunuzun ömrünün uzamasına yardımcı olur.

Debriyajın bakımsız olması.

Baskı plakası ve debriyaj arasındaki bağlantı azaldığında da yakıt tüketimi artar. Motor tarafından üretilen gücün boşa gitmesi ve tekerleklere iletilmemesi sonucunda da yakıtınızın ne kadar çabuk bitebileceğini görebilirsiniz. Bu yüzden de eğer debriyajınızda bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız akaryakıt istasyonlarından önce bir servise gitmenizde fayda var.

Düşük lastik basıncı

Araç kullanırken genellikle göz ardı edilen ancak yakıt tüketimini önemli ölçüde etkileyen faktörlerden biri de lastik basıncıdır. Optimal seviyeden daha düşük bir lastik basıncı, aracın yuvarlanma direncini artırarak motorun daha fazla çalışmasını gerektirir. Bu durum da beklenenden daha fazla yakıt tüketilmesine neden olur.

Lastiklerdeki her 1 PSI düşüşü aracın yakıt verimliliğini yüzde 0,2 oranında düşürür. Görünüşte küçük bir basınç farkı olsa da uzun vadede ciddi yakıt kayıplarına yol açabilir. Düşük lastik basıncı sadece yakıtınızı sömürmez aynı zamanda lastiklerinizin ömrünü de kısaltır ve potansiyel güvenlik riskleri oluşturabilir.

Yükleme yapılmış ağır araçla yola çıkmak.

Yakıt tüketimini önemsiyorsanız ki önemsediğiniz için bu satırlara kadar geldiğinizi düşünüyoruz, o zaman aracınızda taşıdığınız yük miktarını da göz ardı etmeyin. Ağırlık, aracın daha fazla enerji harcamasına neden olur ve bu da doğrudan yakıt tüketimine yansıt. Ayrıca sadece ağırlık değil, yükün araca nasıl yerleştirildiği de aerodinamik etkiler yaratabilir ve bu da yakıt verimliliğini etkileyebilir.

Özellikle şehir içi araç kullanımlarında ekstra bindirilen ağırlık daha fazla güç demek. Hafif bir araç ise daha az çaba ile hareket anlamına gelir ve tasarrufa katkıda bulunur. Eğer yük taşımak durumunda iseniz de ağırlığı aracın merkezine yakın tutarak direnci minimize edin. Kullanmadığınız durumlarda da tavan bagajı gibi ekstra ekipmanları çıkarmalısınız.

Klima kullanmak.

Aracınızın klimasını kullanmanın, özellikle sıcak yaz günlerinde, vazgeçilmez bir konfor olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bu konforun bir bedeli var. Klima kullanımı, aracınızın yakıt tüketimini artırabilir.

Klima sistemleri, soğutma işlemini gerçekleştirebilmek için aracın motorundan güç alır. Bu, özellikle aracınız dur-kalk trafikteyken veya düşük hızlarda seyrederken motorun daha fazla yakıt tüketmesine neden olur.

Araştırmalar, klima kullanımının, aracın yakıt tüketimini yüzde 3 ila 10 oranında artırabileceğini gösteriyor. Bu oran; dış sıcaklık, klima ayarları ve sürüş koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Mümkün olduğunda, özellikle kısa mesafelerde veya düşük hızlarda seyahat ederken klima yerine doğal havalandırmayı (pencereleri açmak gibi) tercih edin. Ancak yüksek hızlarda (örneğin otoyolda) pencereleri açmak, aerodinamik direnci artırarak yakıt tüketimini daha da kötüleştirebilir.

Araç bakımının ihmal edilmesi

Araç bakımının ihmal edilmesi, motorun daha zor çalışmasına neden olur. Bu da daha fazla yakıt tüketimiyle sonuçlanabilir. Örneğin; kirli hava filtreleri, motorun daha fazla yakıt çekmesine ve dolayısıyla verimliliğin düşmesine yol açar.

Benzer şekilde eski motor yağı, motor içindeki sürtünmeyi artırarak yakıt tüketimini artırabilir. Ayrıca ateşleme sistemlerindeki arızalar da motorun düzgün çalışmamasına ve yakıtın etkili bir şekilde kullanılmamasına neden olabilir.

Agresif sürüş stili

Sürüş stilinizin aracınızın yakıt tüketimini önemli ölçüde etkilediğini hepimiz biliyoruz ama konumuz gereği özellikle bu detaya değinmeden olmaz. Yüksek hızlara bir andan çıkma, gereksiz yere hız ve sert fren gibi yapacağınız tüm hareketler motorun anlık olarak daha fazla yakıt tüketmesine yol açar.

Agresif sürüş ile yakıt verimliliğini yüzde 20 ila 30 oranında azalabileceğini öğrendikten sonra kırmızı ışıktan bir andan hızlanmayı, çok yüksek tümsekler olmadığı sürece tümsekten hemen önce frene basmaktan vazgeçeceğinizi düşünüyoruz.

Hızınızı düzenleyerek de ani hızlanmalardan kaçınabilirsiniz. Eğer aracınızda hız sabitleyici varsa özellikle uzun yolculuklarda bu teknolojiyi kullanarak yakıt tüketimini idareli kullanabilirsiniz.

Rölantide beklemek.

Evin önünde arkadaşınızı ya da okulun önünde çocuğunuzu beklerken aracınızı rölantide bırakmak yerine kapatın. Genelde gözden kaçırılan bu yöntem aslında yakıt tüketimini arttıran faktörlerden biri.

Ayrıca arabanızı kapatmak sadece yakıt tüketimine etki etmez aynı zamanda aracınızın gereksiz yıpranmasını ve aşınmasını da engeller. Ama sıcak bir yaz gününde birini bekliyorsanız ve aracınızı kapatırsanız eriyeceğinizi düşünüyorsanız en azından aracınızı boşa alabilirsiniz.

Uygun viteste kullanmamak.

Manuel bir aracınız varsa vites kullanımına da dikkat etmelisiniz. Yanlış viteste araç sürmek, aracınızın hareket etmesi için daha fazla yakıt tüketmeniz demek. Düşük viteste araç kullanarak, yokuşlarda veya virajlarda yüksek viteste araç kullanmaktan kaçınarak cebinize yardımcı olacağını unutmayın.

Tüm bu faktörleri aklınızda tutarak ve yolculuklarınızda hepsine dikkat ederek aslında basit ama etkili faydalar sağlayabilirsiniz. Yapacaklarınız ayrıca sadece maliyetleri düşürmekle kalmaz aynı zamanda çevreye olan etkiyi de azaltır. Akıllıca sürüş alışkanlıkları ve araç bakımı, daha sürdürülebilir bir gelecek için oldukça önemli.

İyi yolculuklar.

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