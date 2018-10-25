Yakuza 4 Remaster, Oynanış Videosu ile Aksiyona Doyuracak

Yakuze serisi oldukça popüler bir oyun serisi. Japonya'da olduğu kadar dünyada da takipçisi olan serinin dördüncü oyunu PS4 için yenilendi.

PlayStation'un önemli oyun serilerinden birisi olan Yakuza serisi, Japonya'yı hedef almasına rağmen dünya çapında da dokuz milyon kopya satmayı başarmıştı. Serinin en çok beğenilen oyunlarından olan ve zamanında PlayStation 3 için çıkartılan Yakuza 4, PlayStation 4'e uygun olacak şekilde yenilendi.

Oyunun oynanış videosunda oldukça keyifli ve akıcı bir aksiyon bizleri bekliyor. Yapımcıların oyunu bir cihazdan diğerine aktarırken oldukça iyi iş çıkarttıkları belli. Bununla beraber, hikayedeki karakterlerde değişiklikler olduğu da göze çarpıyor.

Yeni versiyonun ne kadar farklı olacağını ve nelerin değiştirileceğini zaman gösterecek. Oyun, 7 Ocak 2019'da Japon hayranlarıyla buluşacak. Oyunun diğer ülkeler için açılıp açılmayacağı ise bilinmiyor.