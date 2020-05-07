Yakuza: Like A Dragon, Xbox Series X ile Birlikte Gelecek

Xbox Series X hakkında bazı bilgilerin ortaya çıktığı yayında Ryu Ga Gotoku Studios’tan yapılan açıklama, Yakuza: Like a Dragon’ın Xbox Series X’in çıkışında platformda yer alacağını gösterdi. Bu durum Microsoft için önemli avantaj sağlayabilir.

Bugünün oyun pazarındaki en büyük etkinliği, tartışmasız Microsoft tarafından gerçekleştirilen Xbox Inside yayınları oldu. Bu etkinlikte pek çok farklı stüdyo, Microsoft’un yeni nesil konsolu için oyunlarını tanıttı.

Bugün duyurusu yapılan oyunlardan biri de Ryu Ga Gotoku Studios tarafından geliştirilen Yakuza: Like a Dragon adlı oyun oldu. PlayStation 4’e çıkacağı bilinen oyunun, Xbox Series X çıktığında konsolda da oynanabileceği açıklandı.

Microsoft için önemli oyun:

Yakuza serisinin hâlihazırda pek çok takipçisi var. Xbox One, PC ve PlayStation 4’e gelecek olan oyun, Xbox Series X için de hazır olacak. Oyunun son versiyonunu satın alanlar, oyuna Smart Delivery adı verilen sistemle sahip olacak. Yani oyunu hangi konsolda oynuyorsanız oyun, ona göre optimize formuyla size sunulacak.

Genel olarak baktığımızda yeni Microsoft konsolunun Yakuza serisine sahip olarak piyasaya çıkması, konsola fayda sağlayacaktır. Oyunun hayranları bu nedenle Xbox Series X’e yönelebilir. Tabii bu açıklama, oyunun 2020 yılının sonlarına kadar çıkmayacağı anlamına da geliyor.

Yakuza: Like a Dragon farklı platformlarda da olacak:

Microsoft daha önce yaptığı açıklamalarda Like a Dragon’ın Game Pass kapsamına alınabileceğini belirtmişti. Yani oyunun yeni versiyonunu denemek için oyuncuların para ödemesi gerekmeyebilir. Böylece oyunun söylendiği gibi gerçek zamanlı dövüş mekaniklerinin yerine sıra tabanlı rol yapma oyunu mekaniklerine sahip olup olmadığı da görülmüş olacak.

Haliyle oyunla ilgili olarak geriye tek bir önemli soru kalıyor, o da oyunun PS5 versiyonundan gelip gelmeyeceği. Firmanın geçmişine baktığımızda daha önce çıkış tarihine bu kadar yakın zamanda yeni oyun tanıtmadıklarını görüyoruz. Yakuza serisinin geleceğini hep beraber göreceğiz.