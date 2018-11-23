Yalan Haberlerin Büyük Bir Çoğunluğundan Botlar Sorumlu

Yalan haberlerin gitgide artmasının arkasındaki sebep yapılan araştırma sonucu ortaya çıktı.

“Doğru, ayakkabılarını bile giymeden yalan dünyanın yarısını dolaşır” şeklinde eski bir söz vardır. Doğruluğunu sorgulamayanlar tarafından hızlıca yayılan yalan bir süre sonra doğru olarak kabul edilir. Özellikle internet ortamında işler tam olarak böyle yürümekte.

Bir yılda 14 milyondan fazla yayılmış düşük güvenilirlikli 400.000 adet makaleyi inceleyen Indiana Üniversitesi bu sorunu en açık şekilde gözler önüne serdi. Sonuç ne mi oldu dersiniz? İnterneti ele geçirmiş yalan haberlerinin yüzde 31’i botların yüzde 6’sı tarafından yapılmış. Fazlasıyla etkileyici, öyle değil mi?

Araştırmanın yardımcı yazarı Giovanni Luca Ciampaglia, robotların bu denli efektif olmalarının ardındaki sebebin inandırıcı olmaları değil insanlar arasında yayılmış gibi göstererek güvenilirmiş gibi göstermeleri olduğunu düşünüyor.

Ciampaglia, yaptığı açıklamada “İnsanlar birçok insandan duydukları haberlere daha çok güvenme eğilimindedirler. Botlar da yayınladıkları haberleri çok yaygınmış gibi göstererek bu güven üzerinden kendi haberlerini yayıyorlar” sözlerini sarf etti.

Bu ‘aldatıcı güvenilirlik’ belirli bir kısım tarafından kabul gördüğü anda asıl olay patlak vermeye başlıyor. Bu güvenilirliğe aldanan insanlar bu haberleri yayamaya başladıkları anda ona güvenen insanlar da bu yalan haberden etkileniyorlar.

Yanlış kullanıldığı takdirde olumsuz sonuçlar doğurabileceği için sosyal medyanın haberleri bu kadar hızlı bir şekilde yayması aslında biraz kötü bir durum. Botlar aslında insanları yalan haberleri insanlardan uzaklaştırabilecek yeteneğe sahip olsalar da şu an tam aksini yapmakla meşguller gibi görünüyor.