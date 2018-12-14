Bir Ferrari ne kadar özel olabilir diye merak ediyorsanız, Ferrari SP3JC merakınızı giderebilir. 780 beygirlik bir V12 motora sahip olan bu canavar yalnızca bir adet üretildi.

Spor otomobiller söz konusu olduğunda Ferrari’ye özel bir parantez açılması gerektiği konusunda herkes hemfikirdir. Bu nedenle Ferrari marka bir otomobile sahip olmak, özel bir his oluşturabilir. Fakat koleksiyonerleri için kişiye özel otomobil üreten Ferrari, bu kişilerin kendilerini daha da özel hissetmelerini sağlıyor.

İtalyan otomotiv devinin kişiye özel olarak geliştirdiği son model, Ferrari SP3JC oldu. Şirketin 1950’li ve 60’lı yıllarda piyasaya sürdüğü V12 motorunun mirasını taşıyan bu muhteşem roadster modeli, kalbinde bulunan V12 motor sayesinde tam 780 beygirlik inanılmaz bir güç üretmeyi başarıyor.

Kullanıcının taleplerine göre özel olarak geliştirilen ve sadece bir adet üretilen Ferrari SP3JC, şirketin en ikonik modellerinden biri olan Ferrari Spider referans alınarak tasarlandı. Araç, Ferrari Stil Merkezi'nde gerçekleştirilen iki yıllık yoğun bir çalışma neticesinde tamamlandı ve alıcısının beğenisine sunuldu.

Ferrari’nin F12tdf şasisi üzerine inşa edilen araç, aerodinamik açıdan kusursuza yakın bir tasarıma sahip. Genel itibari ile oval tasarım çizgilerine sahip olan araç, buna rağmen Ferrari’nin yırtıcı gücünü her bakışta hissettirmeyi başarıyor. Aracın mavi-sarı-beyaz tasarımı ise tamamen özgün bir hava oluşturuyor.