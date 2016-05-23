10 Karikatüristten, Yalnızlığın Tanımına Dair 10 Karikatür

Buzzfeed'den Cee Chandra, birçok Instagram fenomeni karikatüriste ulaşarak kendileri için 'yalnızlığın' ne ifade ettiğini çizmelerini rica etmiş. Ortaya çıkanlar sizi bazen hüzünlendirecek, bazen de yüzünüzde hoş bir tebessüm uyandıracak.
1. Devanshi G — @devanshei
Kendi başıma hiçbir şey beceremiyorum.
Çoğu zaman başkasının yardımına ihtiyaç duyuyorum.
Sürekli annemle zaman geçirmek istiyorum ve işe gidiyor.
Tepki alamayınca modum düşüyor. Her şey çok yalnızlaşıyor.
2. Zhen K — @lemonpoppyseedmuffin
Nedendir bilmem ama..
Başkalarıyla birlikteyken kendimi çok daha yalnız hissediyorum.
Sanki görünmez oluyorum ve orada dahi değilmişim gibi hissediyorum.
Biraz cesaret kırıcı belki ama...
Yalnızlığı sahte dostluklara yeğlerim.
3. Sel — @skybanyes
Yalnızlığın en zor hali...
Kalbim...
Ve ben.
4. Andrés L — @dystopiancomics
Hepimiz bazen yalnız hissederiz.
Bu doğamızda var bunla baş edemiyoruz.
Ama bir noktada şunu fark edersiniz...
Belki de yanlış yere bakıyorsunuzdur.
5. Isa TG — @petunia.byisatg
Tek başınalık bazen bir lütuf olabilir...
Ancak bir anda yalnız kalırsan...
Unutma: Her zaman televizyonu açabilirsin.
6. Vic Ven — @vicscribs
Göründüğüm...
Hissettiğim...
7. Ruth — @sweetcornandlettuce
Önce...
Yalnızlık: Arkadaş olmak ister misin?
Sen: Hayır! Git başımdan Retro!
Bugünlerde...
Sen: Bu çok tatlı!
Yalnızlık: Git başımdan!
8. Weinye Chen — @itsweinye
Bazı zamanlarda yalnız kalmakla yalnızlık aynı şey olmayabilir...
Bazen, sadece kendine zaman ayırman gerekir.
Nefes almak için...
Ve kendine yetebilmenin zevkini her seferinde yaşayabilmek için...
9. Cee Chandra — @relatabledoodles
Büyüyorsun...
9 yaşında...
14 yaşında...
22 yaşında...
10. Chris Hallbeck — @pebble_and_wren
- Her şey yolunda mı?
- Ben... yalnız kalmaktan korkuyorum.
- Benimle birlikte uyumak ister misin?
- Canavarların böyle bir hakkı olduğunu sanmıyorum.
- Peki.