10 Karikatüristten, Yalnızlığın Tanımına Dair 10 Karikatür

Yalnızlık bazen o kadar bunaltıcıdır ki bunun tanımını yapmaya çalışırken kendinizi çok daha yalnız hissedersiniz. Bugün size yalnızlığı tanımlamaya çalışan karikatüristlerle tanıştıracağız.

Buzzfeed'den Cee Chandra, birçok Instagram fenomeni karikatüriste ulaşarak kendileri için 'yalnızlığın' ne ifade ettiğini çizmelerini rica etmiş. Ortaya çıkanlar sizi bazen hüzünlendirecek, bazen de yüzünüzde hoş bir tebessüm uyandıracak.

1. Devanshi G — @devanshei

Kendi başıma hiçbir şey beceremiyorum.

Çoğu zaman başkasının yardımına ihtiyaç duyuyorum.

Sürekli annemle zaman geçirmek istiyorum ve işe gidiyor.

Tepki alamayınca modum düşüyor. Her şey çok yalnızlaşıyor.

2. Zhen K — @lemonpoppyseedmuffin

Nedendir bilmem ama..

Başkalarıyla birlikteyken kendimi çok daha yalnız hissediyorum.

Sanki görünmez oluyorum ve orada dahi değilmişim gibi hissediyorum.

Biraz cesaret kırıcı belki ama...

Yalnızlığı sahte dostluklara yeğlerim.

3. Sel — @skybanyes

Yalnızlığın en zor hali...

Kalbim...

Ve ben.

4. Andrés L — @dystopiancomics

Hepimiz bazen yalnız hissederiz.

Bu doğamızda var bunla baş edemiyoruz.

Ama bir noktada şunu fark edersiniz...

Belki de yanlış yere bakıyorsunuzdur.

5. Isa TG — @petunia.byisatg

Tek başınalık bazen bir lütuf olabilir...

Ancak bir anda yalnız kalırsan...

Unutma: Her zaman televizyonu açabilirsin.

6. Vic Ven — @vicscribs

Göründüğüm...

Hissettiğim...

7. Ruth — @sweetcornandlettuce

Önce...

Yalnızlık: Arkadaş olmak ister misin?

Sen: Hayır! Git başımdan Retro!

Bugünlerde...

Sen: Bu çok tatlı!

Yalnızlık: Git başımdan!

8. Weinye Chen — @itsweinye

Bazı zamanlarda yalnız kalmakla yalnızlık aynı şey olmayabilir...

Bazen, sadece kendine zaman ayırman gerekir.

Nefes almak için...

Ve kendine yetebilmenin zevkini her seferinde yaşayabilmek için...

9. Cee Chandra — @relatabledoodles

Büyüyorsun...

9 yaşında...

14 yaşında...

22 yaşında...

10. Chris Hallbeck — @pebble_and_wren

- Her şey yolunda mı?

- Ben... yalnız kalmaktan korkuyorum.

- Benimle birlikte uyumak ister misin?

- Canavarların böyle bir hakkı olduğunu sanmıyorum.

- Peki.