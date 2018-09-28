Yalova'da Deniz 25 Metre Çekildi, Deprem Endişesi Başladı

Yalova'da deniz, kıyıdan 25 metre kadar çekilmiş durumda. Deniz kıyısında bulunan sandallar karaya otururken denizin dibindeki yosunlar gün yüzüne çıktı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 25 metre kadar çekildi. Denizin ‘anormal’ seviyede çekilmesinden endişe duyan yerel halk, deprem olmasından şüphe ettiklerini söyledi. Bölge sakinlerinin içini rahatlatan açıklama ise İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan geldi.

AA muhabirine konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ercan, ‘’Bunun ana nedeni, karadan gelen rüzgarların suyu denizin ortasına çekmesidir. Bu dönemlerde Marmara Denizi'nde deniz çekilir. Biz buna deniz şişmesi diyoruz. Bunun depremle bir ilgisi yoktur.’’ dedi ve ekledi; ‘’Vatandaşlarımızın bu konuda tedirgin olmasına gerek yok.’’

Söz konusu çekilmenin deprem öncesinde gerçekleşen çekilmeler ile karıştırılmaması gerektiğini dile getiren Ercan, ‘’Deprem öncesinde de denizde çekilmeler olur ama insanlar bunu birbirine karıştırıyor. 1999 Marmara Depremi'nde de Yalova'da, Çınarcık'ta deniz çekilmesi olmuştu. Bu öyle bir şey değil. Halkın endişe etmesine gerek yok. Biz Marmara Denizi'ni sürekli izliyoruz. Şu anda Marmara Denizi'nde gerginlik yok. Yaptığımız ölçümlere göre uzun süre bir gerginlik beklenmiyor.’’ şeklinde konuştu.