Yatabilen Çoklu Tekerlek Sistemi teknolojisiyle dikkat çeken ve tanıtıldığı ilk günden bu yana motosikletlerle ilgilenen herkesin dikkatini çeken Yamaha Niken, Türkiye’de satışa sunuldu.

Motosiklet dünyası, son yıllarda pek çok yenilikçi konseptle tanıştı. Bu konseptlerin arasında en çok dikkat çekenlerden birisi de Yamaha’nın üç tekerlekli modelleri olmuştu.

Ön kısımda iki tekerleği olan motosikletin tekerleklerinde yer alan teknoloji sayesinde dönüşlerde 45 derecelik açıya kadar yatarak dönüş yapmak mümkün. Aracın tasarımındaki ana noktalardan birisi bu yatabilme yeteneği, böylece aracın kolay devrilmemesi sağlanıyor. Zaten Yamaha da bu modeli geliştirirken amacını yüksek yol tutuş kabiliyetine sahip, dengeli ve olumsuz hava şartlarında dahi kolayca viraj dönebilen bir motosiklet üretmek olarak belirlemişti. Aracın özelliklerine uygun olması istenen lastikler de Bridgestone tarafından özel olarak üretildi.

Niken’in 847 CC’lik 3 silindirli motoru, Yamaha’nın popüler modeli MT-09 motorundan yola çıkılarak üretildi. Ülkemizdeki satış fiyatı ise 90 bin TL. Ön siparişte alınmış olan Yamaha Niken'ler sahiplerine ulaşmış durumda. Bu motosikletlerin yaklaşık 50 tanesi şu anda Türkiye yollarında yer alıyor.

Niken ile ilgili açıklama yapan Yamaha Motor Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Ersin Şeker, "Dünyada gördüğü ilgi kadar aynı ilgiyi Türkiye’de de görmekten mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz aylarda ön satış ile tüketicisiyle buluşturduğumuz Niken Kasım ayı itibari ile 50 adet satışa ulaştı. Türkiye’de ilgi 250 cc ve altı orta segment motosiklete yönelik olsa da son yıllarda çeşitlilik artmaya başladı. İhtiyaca yönelik tüketimde artık tasarım ve performansın da etkisi büyük. Niken gerek tasarımı gerekse performansı ile bu anlamda pazarın dinamizmini değiştirecek" ifadelerini kullandı.