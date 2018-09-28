Yamaha’nın Yeni Elektrikli Dağ Bisikleti Çok Sağlam Geliyor

Bisikletçilikte yeni bir devri başlatacak olan Yamaha Wabash, Nevada'da tanıtıldı.

Bisikletçilikteki en büyük iki trendden biri elektrikli bisikletlerin artan popülaritesi, diğeriyse normal bisikletlerin yerini alan dağ bisikletleri. Birçok bisikletçi elektrikli bisikletlerin işlerini ne kadar kolaylaştırdığını itiraf etmiş durumda. Bununla birlikte dağ bisikletlerinin onlar için ne kadar önemli olduğunu da sık sık söylüyorlar. Normal bir bisikletin sunduğu tüm özelliklerin yanı sıra çakıllı yollarda daha konforlu ve daha sağlam olan dağ bisikletleri çok tercih ediliyor. Bu yüzden bu iki özelliği bir araya getiren Yamaha’nın bisikletlerinin satışlarının artması işten bile değil.

Geçen hafta Wabash adlı yeni prototipini tanıtan Yamaha, elektrikli bisiklet tutkunlarıyla dağ bisikleti tutkunlarını bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Yamaha’nın satış ve pazarlama müdürü Drew Engelmann, “Wabash aklınıza gelecek tüm yüzeyler için tasarlanmış en iyi elektrikli dağ bisikleti. Bu bisikleti dilediğiniz her yere götürebileceksiniz. Sürücülerin bisikletin performansını ve çok yönlülüğünü beğeneceğini düşünüyoruz” dedi.

Henüz fiyat ve özellikler hakkında bilgi sahibi olmasak da Yamaha, Wabash hakkında çok yakında bilgi sahibi olacağımızı söylüyor. Şirket, prototipinin fotoğraflarını Facebook, Twitter ve Instagram sayfalarında paylaşıyor ve eğer şu anki ürünlerinin standartlarını yakalayabilirse bu elektrikli dağ bisikleti büyük bir çığır açacağa benziyor.