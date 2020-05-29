Dünyada futbol maçları yavaş yavaş tekrar oynanmaya başlamış olsa da koronavirüs salgını nedeniyle bir süre daha seyircisiz oynanacak ancak taraflar, seslerini bir uygulamayla stadyumda duyurabilecek. Yamaha’nın geliştirdiği uygulamayla stadyumların ses sistemlerinden evde maç izleyen seyircilerin tezahürat ve ıslıkları yayınlanabilecek.

Yamaha, 2020 yazında taraftar tezahüratlarının büyük spor etkinlikleri için stadyumlara geri döneceğini duyurdu. Taraftarın görüntüsü olmasa da sesi orada olabilecek. Şirketin yeni akıllı telefon uygulaması Remote Cheerer, spor tutkunlarının taraftarı oldukları takımın stadyumda duyabileceği şekilde evden tezahürat yapmasını sağlayan bir uygulama.

Uygulama aslında basit bir ses kayıt uygulaması gibi görünse de on binlerce hayranın tezahüratlarını birleştiriyor ve takımlarının oynadığı stadyumdaki hoparlörlere gönderiyor. Uygulama stadyuma tamamen entegre edildiğinde tezahüratlar, gerçek kalabalıklarla yarışabilir hâle gelebilir; hatta belki de daha koordine ve düzenli olabilir.

Uygulama, bir stadyumda test edildi:

Japon teknoloji firması Yamaha, Remote Cheerer adlı uygulamayı 13 Mayıs'ta 50 bin kapasiteli Shizuoka Stadyumu'nda denedi. Uygulama ilk kez Japonya 1. Futbol Ligi J.League takımlarından Júbilo Iwata ve Shimizu S-Pulse'ın maçına ev sahipliği yapacak stadyumda 58 güçlendirilmiş hoparlör kullanılarak test edildi.

Yamaha'nın Shizuoka Stadyumu'ndaki saha testi için stadyumun belli bölgelerine güçlendirilmiş hoparlörler yerleştirildi ve taraftarların tezahüratları, futbol maçına bizzat katılabilselerdi bulunacakları yerden sahaya yöneltildi. Sonuç; etki alanı daha geniş ve gerçek bir kalabalık gürültüsü oldu.

Yamaha, Remote Cheerer uygulamasını tanıtan bir video paylaştı:

Shizuoka Stadyumu'dan Keisuke Matsubayashi bu deneyim için “Sistemin saha testi sırasında bir an gözlerimi kapadım ve tezahürat yapan taraftarın benimle stadyumda olduğunu hissettim. İşte o zaman bu sistemin, bu boyuttaki bir stadyumda bile oyunculara moral verme potansiyeline sahip olduğunu anladım” dedi.

Júbilo Iwaya kulübü yöneticisi Hiromi Yanagihara ise "Maçlarda uygulanacak seyirci kısıtlamaları göz önünde bulundurularak bu sistem sayesinde sahadaki oyuncuların taraftar desteğini hissedebileceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Remote Cheerer uygulaması, takımlara göre özelleştirilebilen önceden belirlenmiş alkış ve ıslık seçimine ek olarak kalabalığın gerçekte olduğu gibi ritmik alkışlama veya tezahürat yapması için kullanıcılara tekrar oynatma seçeneği sunuyor, böylece gerçek hayattaki tezahüratların zamanlaması da elde edilebiliyor.