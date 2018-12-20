Yamulmuş iPad Pro'lar Hakkında Apple'dan Çıldırtan Açıklama

Bazı kullanıcıların iPad Pro'larının yamuk olduğu yönündeki şikayet üzerine bir açıklama yapan Apple, bazı cihazların kutudan yamuk çıktığını kabul ederken, performansı etkilemediği için bir sorun teşkil etmediğini belirtti.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, 2018 model iPad Pro ile birlikte tüketicilere neredeyse bir dizüstü bilgisayar kadar yüksek performans sunan bir tablet sunmuş oldu. Fakat sosyal medya ve forumlarda yer alan bazı şikayetlere göre 2018 model iPad Pro’nun kutudan yamulmuş olarak çıkması ya da kullandıkça yamulması gibi oldukça ciddi bir sorunu bulunuyor.

Neredeyse 6 bin TL vererek satın almış olduğunuz iPad Pro’nun kutudan gövdesi yamulmuş halde çıkması canınızı fazlasıyla sıkmış olabilir. Fakat Apple’a göre bu durum büyütülecek bir sorun değil. Zira şirket, artan şikayetler üzerinde The Verge’e konuyla ilgili bir açıklamada bulundu ve iPad Pro’nun kutudan yamulmuş olarak çıkmasının performansı etkilemediğinden önemli bir sorun olmadığını belirtti.

Apple’ın yamulan iPad Pro’lar hakkında ‘bizce bir sorun yok’ şeklinde bir açıklamada bulunması, iPad Pro sahiplerinin fazlasıyla tepkisini çekecektir. Bununla birlikte forumlarda yer alan bilgilere göre iPad Pro’nun yamulma sorunu, anten çizgilerinin gövdeyi bölmesi nedeni ile LTE destekli modelde daha fazla görülüyor. Ancak bazı iPad Pro Wi-Fi sahipleri de cihazlarının yamulduğunu iddia ediyorlar.