Korsan içeriklerin sonuçlarını arama motorunda gösterdiği için hakkında dava açılan Yandex, davacı şirketlerle anlaşmaya vardı.

Gelişmiş birçok ülkedeki hak sahipleri, internette yapılan arama sonuçlarında korsan içeriklerin çıkması konusundan şikâyetçi durumda.

Ağustos ayında Gazprom-Media çatısı altındaki televizyon şirketleri, Yandex’in hak ihlalinde bulunan içeriklere yönelik bağlantıları kaldırması talebiyle Moskova Şehir Mahkemesi’ne başvurmuşlardı. Yandex başlangıçta bunu yapmayı reddetse de bir süre sonra bu durumları önleyici tedbirler aldı.

Eylül ayında televizyon kanalları Yandex’e karşı dört farklı dava daha açtılar. Şirketler, Yandex’e mahkeme tarafından “telif hakkı ihlalinde bulunan durumları sitesinde yayınlamaması” emrinin verilmesini istedi. Bu zaman aralığında Gazprom Media’nın üstü kapalı amacının, Yandex ile hak ihlalinde bulunan içerikler hakkında harekete geçeceği bir anlaşma imzalamak olduğu şeklinde haberler çıktı. Şu anda olan gelişmeler ise bu amacın gerçekleşmeye başladığı yönünde.

Gazprom’un basın organı, ikisinin TV3 ve Super TV’yi, diğer ikisinin ise TNT ve 2x2’yi ilgilendirdiği dört davada anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Anlaşma, hak ihlalinde bulunan sitelerin merkezi veri tabanı bilgilerini görüntüleyebilecek ve hangi ölçülerde sınırlama getirileceğine karar verecek.

Anlaşma hakkında yorumda bulunan Gazprom Media, geçtiğimiz ay imzalanan işbirliği anlaşmasının “medeni içerik tüketiminin gelişmesine” yönelik önemli bir adım olduğunu söyledi.