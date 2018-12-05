Yandex, kendine ait ilk telefonu ile birlikte kendi sesli asistanı Alissa'yı da tanıttı.

Baş rakibiniz Google olunca, uğraşmanız gereken şeyler de çoğalıyor. Bunlardan biri de Google'ın Pixel akıllı telefonunu yayınlaması ile birlikte mobil telefon sektörü oluyor. Google'ın böyle bir açıklama yapması ile birlikte yalnızca sessiz kalmak kesinlikle kabul edilebilir bir şey olmazdı ve yenilgiyi kabul etmek olurdu. Yandex de bu şekilde düşünmüş olmalı ki ilk akıllı telefonunu duyurdu.

Rusya temelli olan Yandex, aslında yalnızca bir arama motoru değil; taksi firmasından kurye firmasına kadar bir çok farklı sektörde farklı işler yürüten bir firma. Ancak dünya genelinde popülerliğe sahip olan arama motoru, oldukça büyük bir gelir kaynağı ve Yandex'te bunu elinden geldiğince koz olarak kullanmaya gayret ediyor.

Yandex akıllı telefonun açıklanan teknik özelliklerinden bazıları; Snapdragon 630 işlemcisinin yanında 4GB RAM kapasitesi ve 64GB depolama diyebiliriz. Telefon çift sim kart desteği sunarken, 128GB microSD karta kadar da destek sağlıyor. Telefon aynı zamanda 5.65 inç boyutlarında LCD ve Full HD+ ekrana sahip olacak.

Yandex'in kendi görüşlerine göre en büyük kozu ise sesli asistanı Alissa. Şimdilik sadece Rusça olarak hizmet verecek olan Alissa, şimdiden kullanıcının vereceği komutların çoğunu anlayıp işlemleri yapabilecek durumda. Her ne kadar şimdilik yalnızca Rusça olsa da yakın zamanda diğer dilleri de destekleyecek ancak Türkçe dili konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Alissa başlangıç olarak telefon içerisinde kayıtlı olan numaraları aramak, galeriyi açmak, belirli fotoğrafları silmek, kamerayı açmak gibi sınırlı bir kapasiteye sahip olsa da, kullanıcı yorumlarına göre şekilleneceği söyleniyor. Google ve Apple sesli asistanlarına kıyasla biraz daha espritüel bir tarza sahip olacağı söylenen Alissa'nın kullanıcıları etkilemesi konusunda Yandex'in hiç şüphesi yok.

Son olarak ise Yandex Telephone kutusunda Android 8.1 yüklü olarak gelecekken NFC desteği, hızlı şarj 3.0 desteği ve USB-C şarj girişine sahip olacak

Ücret olarak Rusya'da 17.990 Ruble yani şu anki kur ile 1436 TL olarak piyasaya sürülecek olan telefon, ülkemize geldiğinde fiyatının ne kadar etkileneceği konusunda ne yazık ki bir tahmin yürütemiyoruz. Ayrıca Rusya içerisinde olup da Yandex Plus üyeliğiniz varsa 500 Ruble bonus sahibi olabilecek, sınırlı bir sayıda Yandex Taxi kullanımızda 10% indirim sahibi olacaksınız.