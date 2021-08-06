Yangınlar, Atmosfere Rekor Seviyede Karbondioksit Salıyor

Bilim insanlarının açıklamalarına göre dünyanın farklı bölgelerinde devam eden yangınlar sonucu salınan karbondioksit, son 18 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Atmosfere salınan rekor seviyedeki karbondioksit miktarı, durumu içinden çıkılmaz büyük bir döngü haline getiriyor.

Dünya yanıyor. Temmuz ayı boyunca tüm dünyada önü alınamayan orman yangınları yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Amerika, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Sibirya'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve kuru hava, yüzlerce orman yangınına sebep oldu ve tüm dünya şu an bu yangınlarla mücadele ediyor.

Avrupa Birliği'nin Kopernik Atmosfer İzleme Servisi'nde görevli bilim insanı Mark Parrington, dünya genelinde yaşanan yangınlar sonucu salınan karbondioksit miktarının, verilerin tutulmaya başladığı 2003 senesinden bu yanan ölçümlenen en yüksek seviyede olduğunu söylüyor. Parrington'ın açıklamalarına göre bu miktar yalnızca geçtiğimiz Temmuz ayı için 343 megaton.

Yangınlar devam ediyor:

Yapılan açıklamalara göre, Temmuz ayında salınan karbondioksit miktarının yarısından fazlası ABD, Kanada ve Sibirya'da devam eden yangınlardan kaynaklanmış durumda. ABD'nin yangınlardan en çok etkilenen bölgesi olan Kaliforniya'da devam etmekte olan 16 büyük orman yangını olduğu biliniyor.

ABD, Kanada ve Sibirya dışında Arnavutluk, Hırvatistan, Kıbrıs, Fransa, Yunanistan, İtalya, Kuzey Makedonya, İspanya, Rodos, Sardunya, Sicilya ve Türkiye'de devam etmekte olan yangınlar sebebiyle salınan karbondioksit miktarı giderek artıyor. Bu yangınlar sebebiyle ülkemizde de acı örneklerini gördüğümüz şekilde, binlerce kişi yaşam alanlarını terk etmek durumunda kalıyor. Sayısız hayvanın öldüğü yangınlar yüzünden ekosistem büyük darbe alıyor.

Özellikle Avrupa'da devam eden yangınlar sebebiyle ülkeler çeşitli yardım taleplerinde bulunuyor. 15 Haziran'dan bu yana 37 binden fazla yangın ihbarı alan İtalya, yangınlarla mücadele için yardım çağrısında bulunmuş durumda. Ülkede yangınlar ne yazık ki giderek büyüyor.

Uzmanlar, etkileri giderek büyüyen iklim krizinin gelecekte orman yangınlarını ve olağan dışı hava durumlarını hayatımızın bir parçası haline getireceğini söylüyor. Yangınlarla salınan karbondioksit miktarının sera etkisini giderek artırması ise sıcaklıkları doğrudan etkiliyor. Bu da durumu içinden çıkılmaz korkunç bir döngü haline getiriyor.