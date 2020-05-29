Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Affan Denk, solunum yolu enfeksiyonlarından korunmanın en etkili unsurlardan biri olan maske kullanımı hakkında, "Maske takılıyken en sık yapılan yanlış elimizle ön yüzüne dokunmaktır. Bu şekilde maskeye bulaşan virüsleri, diğer mikroorganizmaları elimizle etrafa saçarız" şeklinde konuştu.

Solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada en önemli unsurun maske kullanmak olduğuna dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Affan Denk, "Maske takılıyken en sık yapılan yanlış, elimizle ön yüzüne dokunmaktır. Bu şekilde maskeye bulaşan virüsleri, diğer mikroorganizmaları elimizle etrafa saçarız" dedi.

Medical Park Elazığ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Affan Denk, Covid-19 tedbirleri kapsamında maske kullanımının tüm illerde zorunlu hale getirilmesi üzerine, maskeyi kullanırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Solunum yolu enfeksiyonlarının önüne geçilmesinde en önemli unsurlardan birinin maske kullanmak olduğunu belirten Uzm. Dr. Denk, maskeyi taktıktan sonra burnun açık bırakılmasının virüsün bulaşma ihtimalini artıracağını vurgulayarak, en çok yapılan hatalardan birinin de elle dokunmak olduğunu belirtti.

Uzm. Dr. Affan Denk, maske takmadan önce el hijyenine özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “En az 20 saniye boyunca bol su ve sabunla ellerimizi yıkamalıyız. Solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada en önemli unsur maske kullanmaktır. Maske kullanılırken en önemli kural ise maskenin doğru kullanımıdır. Maskenin ağız ve burnu kapatacak şekilde kullanılması gerekir. Burun açık kalırsa virüsler hasta kişilerden ortama bulaşabilir" dedi.

'Maskeye Elinizle Dokunmayın'

Uzm. Dr. Denk, maskeyi taktıktan sonra burnun açıkta kalmaması gerektiğini belirterek, "En sık yapılan yanlış, maske takılıyken elimizle maskeye dokunmaktır. Bu şekilde maskeye bulaşan virüsleri elimizle etrafa virüs saçarız. Maskeler kullanılırken ortam koşullarına bağlı olarak çoğunlukla 3 saat içerisinde nemlenir ve kirlenir. Kullanılan maskeler mutlaka çöpe atılmalıdır. Bazen cebe koyuluyor veya sonrasında tekrar kullanılıyor, bu çok yanlış bir davranış. Bazen virüsü bu şekilde başkalarına da bulaştırabiliriz. Elimizle maskeye dokunduktan sonra ağzımıza veya burnumuza dokunursak kendimiz de virüsü kapabiliriz. Dolayısıyla maskeler tek kullanımlık olmalıdır. Çoğunlukla kullanılan 2 çeşit maske vardır. Biri tıbbi (cerrahi) maske diğeri ise daha çok özel durumlarda sağlık çalışanlarının kullandığı N95 adlı maskedir. Özellikle hasta olanların kullanması gereken maske tıbbi maskedir. Dışarıda kullandığımız maskeler de tıbbi maske olmalıdır. Hasta olan kişiler filtreli maskeleri kullanmamalılar, çünkü bu maskeler aracılığıyla dışarıya hastalık bulaştırabilirler” ifadelerini kullandı.