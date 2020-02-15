Bu fıkra gibi olay geçtiğimiz hafta Düzce ilinde yaşandı. Drift yapan adam, o anların videosunu arkadaşına atmak isterken yanlışlıkla polise attı. Videoyu ihbar olarak değerlendiren polis memuru ise drift yapan vatandaşa ceza verdi. A.Ç, bu hatasının bedelini 6 Bin 147 TL ceza yiyerek ödedi.

Geçen hafta yaşanan olayda Düzce Merkez Camii’nde sabah namazını kılan A.Ç namazın ardından dışarı çıktı. A.Ç dışarı çıktıktan sonra cipi ile camiinin önünde olan kar birikintisinde drift yapmaya başladı. Bunu gören kişi cep telefonundan drift anını kaydetmeye başladı. Yaşanan bu olay aynı zamanda bölgede bulunan güvenlik kamerasına da yansıdı. Drift anını arkadaşlarına WhatsApp’tan paylaşan A.Ç, yanlışlıkla aynı isme sahip polis memuruna da videoyu attı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube’de görev yapan adam gelen videoyu ihbar olarak değerlendirdi. Drift yapan plakayı belirleyen polis memuru adama 6 bin 147 TL ceza verdi. Bunun üzerine trafikte hem kendi canını hem de başkalarının canını tehlikeye atan A.Ç, kendini ifşa etti.

Drift yapmak, özellikle son zamanlarda sürücülerin sıkça başvurduğu bir yöntem. Özellikle Tokyo Drift filminden sonra sokaklarda drift yapan sürücülerle karşı karşıya geliyoruz. Hatırlarsanız geçen gün de Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlar sokak ortasında drift yapmıştı. Havalı ve eğlenceli görünen bu şey aslında oldukça tehlikeli. Drift yaparak trafiği güvenliğini bozan sürücüler para cezası veya ehliyete el konulması gibi cezalarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Özellikle yayaların güvenliğini tehdit altına alan drift modası trafik polislerinin en sık karşılaştığı durumlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor.