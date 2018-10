Yaklaşık 6 senelik çalışmanın sonunda, yapay zeka ile insanların ortak yaptıkları ilk albüm müzik severlerin beğenisine sunuldu.

Spotify Creator Technology Research Lab'de yöneticilik yapan ve SONY CSL'in eski yöneticisi olan François Pachet, dünyada daha önce yapılmamış bir projeye imza attı. Otonom yapay zeka ile gerçek sanatçıları bir araya getiren Pachet, böylece 'Skygge' projesini oluşturdu.

2012 yılından beri yapay zekaları müzik yapmak için kullanmaya çalışan Pachet, Hello World albümünün yapım aşamasında birçok ünlü müzisyenle de çalıştı. Başta Belçikalı Stromae olmak üzere Benoit Carré ve The Pirouettes gibi sanatçılara taslak notalar ve parça fikirleri sunan yapay zeka ile sanatçılar, böylelikle Hello World isimli ortak albümü tamamlamış oldular.

Sizler de bu enteresan projeyi incelemek isterseniz buraya tıklayarak web sitesine ulaşabilirsiniz. Albümden ilk yayınlanan klip olan Valise adlı parçaya ise hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz: