MIT’li akademisyenler ve mühendisler, yeni robotik kol geliştirerek ona yapay zeka destekli görme yeteneği kazandırdılar. Robot hiçbir müdahale olmadan görüş alanındaki nesneleri izleyip, ne olduklarını çözdükten sonra onları ayırt edebiliyor.

Robotik teknolojilere ve yapay zekalara biraz ilginiz varsa, görme yeteneğimizi taklit etmenin ne denli zor olduğunu da bilinirsiniz. Günümüzde trafikte şoförsüz gidebilen araçlar var, ancak bu sistemlerin görüş yetenekleri, sadece trafikte karşılarına çıkabilecek objelerle ilgili. Bir başka deyişle bir robotun önüne koyduğunuz nesneleri tek başına anlamlandırabilmesi, anlamlandırlıklarını öğrenebilmesi çok zor iş. MIT’li bir ekip ise bunu başardı.

Seri üretim bantlarında görev yapan robotları düşünün. Önlerinden geçen bant üzerindeki yabancı cisimleri ayıklama görevleri olsun. Bunun için o robotların, insan kontrolünden bağımsız olarak her türlü nesneyi tanıması gerekir. Örneğin ayakkabıların bulunduğu bir bant üzerinde, çoraplar ya da oyuncaklar da olsun. Birbirinden farklı binlerce form ve şekil. Robotlar ise bu objeleri ayıklayarak, bandın diğer ucuna sadece ayakkabıların ulaşmasını sağlasınlar.

MIT tarafından geliştirilen bu robot teknolojisi ise bırakın üretim hatlarını, evinizde ortalığı toplayacak kadar başarılı:

DON adındaki bu robot, koordinatlar halinde düzenlenmiş görsel veri setlerini analiz ederek ne gördüğünü kendi kendine anlayabiliyor. Nesnelerin şekilleri, çevrelerindeki ortamın nesne ile arasındaki kritik farklılıkları saniyeler içerisine analiz ediliyor. Bir bakıma görme yeteneği, sezgisel bir hal almış oluyor.

Projenin mimarlarından olan MIT doktora öğrencisi Lucas Manuelli, ”Bir nesneyi belirli bir şekilde tanımlanmasına, mesela bir ayakkabının belirli bir şekilde ayırt edilmesine çalışıyorsanız, sistemin bütün objeleri tanımlayabilmesi gerekiyor. Burada ince detaylar ve ayrıntılar çok büyük önem kazanıyor” dedi.

Bir başka deyişle bu robot kol, bir fincanı kahveyle doldurup onu kulbundan tutarak size uzatabilir. Hatta onlarca farklı kahve fincanı arasından sizinkini doğru şekilde seçerek işe başlayabilir.

Bilim kurgu filmlerinde görmeye çok alıştığımız bu robot teknolojisi henüz emekleme aşamasında. Onun nihai halini videoda gördüğünüz gibi düşünmeyin. Kullanım alanlarına göre insansı bir robotun kolu da olabilir, endüstriyel bantların vazgeçilmezi de.