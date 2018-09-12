Günümüzde diyabet hastalığı, neredeyse grip kadar bilinen ve yaygın olan bir hastalık haline geldi. Bu noktada yapay zekalar, diyabet hastalarının kanlarında bulunan glikoz seviyesini tahmin edebilecekler.

Diyabet hastalığı özellikle son yıllarda büyük bir artış gösterdi. Dünyada ve ülkemizde sıklıkla görülen bu rahatsızlık, her geçen gün de artmaya devam ediyor. Ancak hastalık yayılsa bile henüz tüm insanlar bu konu ile ilgili bilinçlenmiş değil. Bu yüzden de olumsuz durumların ve ölümlerin yaşanması da ne yazık ki devam ediyor.

Bilim insanları ise yaptıkları çalışmalarda, hiperglisemi (çok yüksek kan şekeri) veya hipoglisemi (çok düşük kan şekeri) oluşmadan önceki kan şekeri seviyelerini tahmin edebilen bir yapay zeka geliştirdiler. Arxiv.org’da yayınlanan makalede, bu yöntemin uzun vadede hastalığı yok edebileceği öngörüldüğü ifade edildi. Temel olarak kısa süreli bellekteki (LSTM) hücreleri sinir ağı ile birleştiren yapay zeka, tahminin doğruluğu konusunda da büyük oranda garanti vaat ediyor.

Bu bağlamda ekip, yapay zeka modelinin simülatörünü kullanarak oluşturulan 11 sanal yetişkin hastanın glikoz ölçümlerine ek olarak, 20 gerçek hastanın verilerini de test etmişlerdir. Her biri 10 yılı geçkin süredir şeker hastası olan bireyler, LSTM’nin CGM’den (sürekli glikoz ölçüm yöntemi) daha verimli olduğunu belirttiler.

Henüz gelişimine devam edilen sistem oldukça yenidir çünkü daha önce diyabet hakkında tahmin yapan hiçbir makine öğrenimi bulunmamaktadır. Kandaki glikoz seviyesini her 30 dakikada bir ölçebilecek olan yapay zeka, insülin kullanmak zorunda olan bireyleri de önemli ölçüde olumlu olarak etkileyecektir.