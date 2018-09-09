Herhangi bir uzvu kesilen hastaların %50'sinden fazlasında görülen hayalet uzuv sendromu, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik sayesinde tedavi edilecek.

Hayalet uzuv sendromu, bir uzvunu kaybetmiş ya da operasyonla aldırmış kimselerin; uzvun alındığı bölgede hala uzuv 'varmışçasına' ağrı çekmesi durumuna verilen genel ad. Uzvunu kaybeden bireylerin %50'den fazlasında görülen sendrom yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik ve nörobiyolojik bir durum ve hastalar için de oldukça zorlayıcı etkileri var.

Ancak hayalet uzuv sendromu ile ilgili çalışmalar yapan nörobiyologların ve doktorların hastalığa tedavi sunabilmek ve hastaların olmayan uzuvlarında hissettikleri bu enteresan ağrılarını dindirebilmek için sendromu daha iyi anlamaya ihtiyaçları var. İsveç Chalmers Teknik Üniversitesi'nde görevli Max Ortiz Catalan'ın ise doktorların sendromu daha iyi tanımlamaları ve tedavi sunabilmeleri için yeni bir yöntemi var.

Makine öğrenimi ve artırılmış gerçekliği de bünyesinde barındıran bu yeni yöntem, ampute edilen uzvun; sağlıklı olduğu dönemde aktif olarak kullandığı sinirsel devrelerin üzerine yoğunlaşıyor. Beynin uzuvları kontrol etmek için kullandığı sinirler, uzuv ampute edildikten sonra işlevsiz kalır ancak teknik olarak çalışmayı bırakmaz. Catalan'a göre bu sinirler, hastada uzvun ağrı hissini yaratıyor olabilir.

Catalan ve ekibi de bu noktada sorunu tedavi etmek için Phantom Motor Execution'ı (PME) kullanmayı öneriyor. Bu sistemde hastalar, bağlı oldukları cihaz ile artırılmış gerçeklik sayesinde bir ekranda uzuvlarının sağlıklı bir görüntüsünü bir ekranda görebiliyor ve böylece sağlıklı komutlar vererek uzvunu işleten sinir uçlarını çalıştırmış oluyor.

Beynin kullanılmayan bölgelerini böylece yeniden kullanmaya başlayan hastalarda oluşan ağrı da bu sayede azalıp zaman içerisinde hastayı rahatsız etmeyen bir boyuta erişiyor.