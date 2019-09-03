Bir İngiliz CEO, bir Alman CEO ve sahtekar çalışanlar... Bu fıkrada Temel yok, onun yerine yapay zekâ var. Uçakla yolcu transferi yok, kıtalararası para transferi var. Profesör ve Tokyo yok ama La Casa de Papel’deki ekipten daha sıra dışı çalışanlar var. Tuhaf bir dolandırıcılık hikayesine yakından bakıyoruz. Oynat bakalım...

DeepFake gibi ürkütücü gelişmelerle her ne kadar eğlensek de bu işin ciddi boyutları da var. Bir Alman teknoloji şirketinin çalışanları, geliştirdikleri yazılımı farklı bir yolla test etti. Çalışanlar, patronlarının sesini taklit eden yapay zekâ geliştirip, 222 bin euro (yaklaşık 1,4 milyon TL) değerinde dolandırıcılık yaptılar. Üstelik bu işlem için yapay zekâ ile başka bir insanı kardırdılar.

Wall Street Journal’da yer alan bir habere göre yapay zekâ tabanlı ses sistemleri geliştiren bir yazılım şirketinin çalışanları, geliştirdikleri yazılımı oldukça ironik bir yolla test etti. Çalışanlar, CEO’larının sesini taklit edip hesaplarına 222 bin euro, yani yaklaşık 1,4 milyon TL’yi başarıyla ülkeler arasında transfer ettiler.

Haberde şirketin, CEO’nun ve çalışanların adı açıklanmadığı için bunun basit bir halkla ilişkiler kampanyası olmaması muhtemel. Olayın 2019’un Mart ayında gerçekleştiği söyleniyor. Çalışanların yapay zekâyı geliştirdikten sonra dolandırıcılığa giden yolda seçtikleri yöntem ise akıllara zarar.

Alman şirketin iştiraki olan ve İngiltere bulunan bir enerji şirketinin CEO’sunu arayan çalışanlar, yapay zekâ ile patronlarının sesini taklit edip, iki CEO arasında sahte bir görüşme düzenlediler. İngiliz CEO, Alman CEO ile görüştüğünü zannederken aslında yapay zekâ ile görüştü. Alman CEO ana şirketin başında olduğu için İngiliz CEO, itiraz etmeden görüştüğü kişinin sözünü dinledi ve para transferini gerçekleştirdi.

Sahtekar çalışanlar bununla da kalmadılar. Yakalanmalarını zorlaştırmak için İngiliz CEO’dan parayı 1 saat içinde Macaristan merkezli bir tedarikçiye devretmesini istediler. Üstelik Alman CEO adına yakında geri ödeme yapılacağının sözünü de verdiler.

Dedik ya bu fıkrada bir Temel yok. Peki olay nasıl ortaya çıktı?

Olaylar sırasında Macaristan’a giden paraların ardından Mexico’ya aktarıldığı yani kıta değiştirdiği tespit edildi. Dolandırıcılığa kimlerin karıştığı tam olarak tespit edilemezken, soruşturmaların devam ettiği bildiriliyor. Bu sırada enerji şirketinin sigorta firması, yaşanan kaybı siber suç kapsamında görüp telafi etti.

Yapay zekâ destekli sahte Alman CEO ve sizin bizim gibi insan olan İngiliz CEO arasında yaşananlar ise akıllarda yer edecek cinsten. Kaçırılan paraların şu anda nereye dağıtıldığı bilinmezken, çalışanların 1,4 milyon TL’yi kaça bölüp nerelerde yaşadıkları da soruşturuluyor.