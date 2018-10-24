Microsoft’un en yeni projesi, yapay zekâ ile uydu fotoğraflarındaki nesnelerin yerini tespit edebiliyor.

Microsoft'un bugün (24 Ekim) yayınladığı açık kaynaklı uygulaması Earth Lens, yeryüzünden binlerce kilometre yukarıdan çekilmiş fotoğraflardaki nesneleri tespit, takip ve analiz edebiliyor. Kaynak kodu GitHub’da mevcut ve uygulama iOS 9.0 ya da daha üst sürümlü iPad’lerle uyumlu.

Programın yöneticisi Lainie Huston programla ilgili olarak görüntü verilerinden bilgi edinmenin genellikle pahalı ve uzun bir süreç olduğunu ve binlerce uydu fotoğrafı arasından seçim yapmak için bir ekibe ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Uygulama sayesinde bu süreç fazlasıyla hızlı bir hal alacak.

Earth Lens yalnızca 16 hafta içinde tasarlandı ve internet bağlantısı gerektirmiyor. GitHub proje sayfasına göre uygulama modeli yerel olarak yürütmek için Apple’ın CoreML framework’ünü kullanıyor.

Arayüz; Red Cross, OceanMind ve FarmBeats’in temsilcileri tarafından bildirildi ve nesneleri teşhis etme, sınıflandırma, sayma ve etiketleme işlemlerini de kolaylaştırdı. Kullanıcılar nesnelerin sınıflarını takip edebilecek ve Time Series adlı bir mod sayesinde örüntülerdeki değişimleri gözlemleyebilecekler.

Program Yöneticisi Stajyeri Michelle Chen “Earth Lens ile amacımız teknoloji ve yapay zekâyı birleştirip insani çalışmaların yönetim şeklini değiştirmektir” açıklamasında bulundu. Ayrıca “Otomatik görüntü tanıması teknolojisinin gelişmesiyle acil yardım beklenen bölgelere insani yardımların gitme hızı fazlasıyla artacaktır” diye de ekledi.