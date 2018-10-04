Yeni İstanbul Havalimanı'nın Gurur Okşayacak Yetenekler

29 Ekim'de açılışı yapılacak olan İstanbul'un 3. Havalimanı için geri sayım sürerken, gurur kaynağımız olacak havalimanından yeni bilgiler elimize ulaştı.

Uzunca süredir yapımına devam edilen ve dünyanın en büyük havalimanı olacak olan 3. havalimanı için geri sayım sürüyor. Toplam 26 milyar euro gibi bir rakama mal edilen yeni havalimanı için daha önce duymamış olabileceğiniz özellikleri derledik.

İstanbul 3. Havalimanı'nın Gurur Okşayan Yetenekleri

29 Ekim'de ilk uçuşlar gerçekleşecek ve 70 milyon yolcu kademeli olarak Atatürk Havalimanı'ndan buraya kaydırılacak.

Bugüne kadar 200 milyon euro'ya yakın bir IT yatırımı yapılan havalimanında yapay zeka ve akıllı sistemler kullanılacak.

Evden yola çıkan yolculara, havalimanına ulaşabilmeleri için en kısa yol tarif edilecek. Havalimanında 9 bin güvenlik kamerası ve 4 bin sensör bulunacak.

9 bin kameranın 248'i yüz tanıma özelliği ile yolcuları tanıyacak. Bagajlarını bırakan, bağıran, şüpheli hareketler sergileyen yolcular hemen tespit edilecek.

Havalimanında 3 farklı robot ekibi olacak: Hizmet robotları, güvenlik robotları ve temizlik robotları.

Yolcuların taşınma işlemlerinde sürücüsüz otobüsler bulunacak. IGABUS adı verilen otobüsler, yolcuları otoparktan dahi alabilecek.

Türkiye'de ilk defa kullanılacak bir 'sanal kule' uygulaması kullanılacak. Bu sanal kule uçakların hareketlerini artırılmış gerçeklikle irdeleyecek.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, havalimanının teknolojisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

“Dünyanın en akıllı havalimanlarından biri olacak İstanbul yeni havalimanı, Türkiye’nin teknolojik kalkınma sürecine ivme katacak. Nihai amacımız İstanbul yeni havalimanındaki teknolojik deneyimi, ülkemizde ve bölgede yapılacak diğer havalimanlarına aktarmak istiyoruz. Şu an havalimanı alanında anahtar teslimini yapan 10’dan fazla Türk şirketi var. Onlarla iş birliği yaparak bu teknolojilerin yurt dışında kullanılmasını hedefliyoruz.”