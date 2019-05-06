Resim yapan, şiir yazan yapay zekalardan sonra hiç var olmamış insanlar üreten bir yapay zeka oluşturuldu.

Yapay zekanın ilerlemesi son yıllarda oldukça hızlı ve epey ilgi çekici alanlarda çalışan türleri var. Ölüm tarihinizi tahmin edebilen, zihninizi okuyabilen ya da genetik kökeninizi anlayabilen yapay zekalar mevcut. Bunların arasına şimdi yeni bir üye daha katıldı: Olmayan insanları kurgulayan yapay zeka.

“Yapay zekanın yarattığı insanlar” cümlesi çarpık ve gerilimli bir bilim kurgu hikayesinden çıkmış gibi dursa tam olarak gerçekleşen bu. Gerçekten hiç var olmamış insanlar bilgisayarın içinde yaratılıyor. En kötüsü de bu insan modellerinin gerçek insanlardan neredeyse ayırt edilememesi.

Datagrid adlı bir girişim tarafından oluşturulan yapay zeka, Japonya’daki Kyoto Üniversitesi’nde üreildi. Yeni yapay zeka olmayan pek çok insan yaratabiliyor, potansiyeli ise teoride sınırsız sayıda sahte insan oluşturabilecek kadar büyük.

Süper zeki yapay zeka, Generative Adversarial Network (GAN) kullanılarak oluşturdu. Kaba taslak çizimlerden manzara resmi oluşturan, sahte insan yüzleri oluşturan yapay zekalardan da tanıdığımız bu yöntemde iki farklı nöral ağ birbirini yenmeye çalışacak bir ortak çalışma döngüsüne sahip. Bu ağlardan birisi sahte insanlar üretmeye, diğeri de sahte insanlar ile gerçek insanlar arasındaki farkı anlamaya çalışıyor. Başlangıçta çok bariz şekilde hatalı olan modeller zamanla oldukça gerçekçi ve mükemmel hale geliyor.

Yapay zeka son dönemde sık sık gündeme geliyor. Her ne kadar Tesla’nın ölümcül kaza yapan yapay zekası örneğinde olduğu gibi bazen başarısız olsalar da farklı alanlarda başarılı işler yapıyorlar. Müzik yapan, hikaye yazan, şakalar yapan yapay zekalar var. Bu yapay zekaların çoğu daha başlangıç seviyesinde olsalar da zamanla gelişecekler.

Yapay zeka, çevresel etmenlerle uğraşmamak için insanları düz beyaz bir duvarın önünde oluşturuyor. Sahte insanların bile oluşturulabilmesi ile birlikte günümüzde interneti yangın yerine çeviren sahte haberlerle mücadelede atılması gereken yeni adımlar da gündeme gelmeye başlıyor. Aşağıdaki videoda Japon girişimin oluşturduğu sahte insanlardan örnekler görebilirisiniz.