Yapay Zeka Sayesinde Gelecekte Daha Zeki Olacağız

"İnsan beyni onu anlayabileceğimiz kadar basit olsaydı, o zaman da biz onu yine anlayamayacak kadar aptal olurduk." diyen Jostein GAARDER ne düşünürdü bilinmez, ancak nörobiyolog Terrence Sejnowski'ye göre insanlar yapay zeka sayesinde daha yetenekli hale gelecekler.

Nörobilyolog Terrence Sejnowski için yapay zeka, insanları daha yetenekli ve daha zeki hale getirecek bir araç. Yapay zeka konusunda bazı tezler dünyanın ele geçirilmesine kadar giderken, Sejnowski gibi bazı uzmanlar ise yapay zekanın faydalı olacağından yana.

Kaliforniya'da bulunan San Diego Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Sejnowski'ye göre insan beyni ele alınarak tasarlanan yapay zeka yeteneklerimizi arttırıyor. Konuyu ele aldığı "Derin Öğrenme Devrimi" adlı bir kitap yayınlayan profesör, Google Translate özellğini örnek vererek, insan beynine uygun geliştirilen yapay zekaların yetenekleri arttırdığını savunuyor.

Kanser tanısı için lezyonların ve X-ray görüntülerinin yapay zeka tarafından okunmasını örnek gösteren akademisyen, sonuç olarak hatalı tanıların azaldığını ve tanı süresinin de kısaldığını belirtiyor. Yapay zekanın daha sık kullanılmasının önemini vurgulayan profesör, insan beyninin de tam olarak çözülemediğini hatırlatıyor.

Yapay zekaya yönelik avantajlar olarak oldukça karmaşık süreçleri hatasız yönetmesini ve işleri sorunsuz yönetme fırsatı sunmasını gösteren Sejnowski, kaygıları ise yersiz buluyor. Bütün beyin dokusuna kıyasla ancak bir pirinç tanesi kadar olabilecek bir parçayı geliştirebildiğimizi belirten profesör, beyin parçaları arasındaki etkileşimi bile daha tam olarak bilmediğimizi de vurguluyor.