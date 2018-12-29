Yapay Zeka Sayesinde Ses Dalgaları 2.5D'ye Çevrildi

Araştırmacılar, insan kulağının tespit edebildiği farklı birçok sesi ve sesin kaynağını tespit edebilme yeteneğini kopyaladılar. 2.5D ismi verilen bu yeni yöntem, makine öğrenmesi sayesinde gerçekleştirildi.

Teksas Üniversitesi ve Facebook yapay zeka geliştirme departmanı, ortak bir çalışma ile makine öğrenmesini kullanarak, ses deneyimini farklı bir boyuta taşıdılar. Bu sayede gelecekte özellikle sanal gerçeklik kullanılan cihazlarda, çok daha gerçekçi ortamlar hazırlanabilecek.

İnsan kulağı algıladığı tüm sesleri çoklu ses olarak, yani 3D olarak algılıyor. Kulaklarımız, bir çok farklı sesi aynı anda algılayabildiği gibi aynı zamanda seslerin nereden geldiğini ve ses kaynağın mesafesini de fark edebiliyor. Bu durum, kulakların 2 adet olması ve aralarındaki mesafe sayesinde sağlanabiliyor. Araştırmacılar, özellikle son yıllarda artan sanal gerçeklik çalışmalarını daha da gerçekçi hale getirebilmek için, kayıt edilen seslerin, insan kulağının algıladığı şekle yaklaşması için uzun zamandır çalışıyorlardı.

Gerçekleştirdikleri deneyleri, bir video ile paylaşan araştırmacılar, sesler arasındaki farkı duyabilmek için videoyu kulaklık takarak dinlemeyi tavsiye ediyorlar.

Yapılan deneyler sonucunda ekip, neredeyse doğal bir yolla duyuluyormuş hissiyatı veren sesleri kaydetmeyi başardılar. Tam olarak 3D olmadığı için de bu tekniğe 2.5D adı verildi. İnsan kulağından ilham alınarak tasarlanan çift mikrofonun aralarındaki mesafe titizlikle ayarlanırken, sesler çift mikrofon olarak keyıt edildi. Daha önce tekli seslerin, bu şekilde çoklu hale getirilebilmesinin mümkün olmayacağını söyleyen bazı araştırmacılar, elde edilen sonucun çok daha gerçekçi ve etkileyici sesler deneyimlemeyi sağlayacağını söylediler. Makine öğrenmesi kullanılarak gerçekleştirilen bu başarı, önümüzdeki yıllarda hayatımıza bir çok teknolojik cihaz ile birlikte dahil olacak gibi gözüküyor.