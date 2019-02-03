Yapay Zeka, Şimdi de Okullarda İşaret Dilini Öğretecek

Gün geçmiyor ki yapay zeka ile ilgili bir gelişme daha yaşanmasın. Yazılımcılar yapay zeka temelli oyunları ile işaret dilini öğretecek. Şu an için sadece İsviçre Almanya işaret dillerini bilen yazılımın diğer dilleri öğrenmesi o kadar da zor değil.

İşaret dilini öğrenmek pek de kolay değil, öğretmek ise hiç kolay değil. Sadece el hareketleri kullanılmıyor, ayrıca ağız hareketleri, yüz ifadeleri ve vücudun duruşu da konuşmaya anlam katıyor. Bu karmaşıklığı yüzünden, bu dili profesyonel olarak öğreten yerler çok az ve oldukça pahalı. Ancak, yapay zeka sayesinde bu sona ermek üzere.

Şu an, işaret dilini otomatik olarak sezgisel yolla öğrenebileceğiniz bir yazılım üzerinde çalışılıyor. Geliştirilen bu araç, İsviçre ve Alman işaret dillerini, öğrencileri analiz ederek öğreniyor ve aldığı geri bildirimlerle el şekillerini, hareketleri ve zamanlamayı detaylı bir şekilde analiz ediyor. Geliştirilen bu yazılımın birçok farklı işaret dilinde kullanılması, dillerin dilbilgisi gibi karmaşık özelliklerini öğrenmesi umut ediliyor.

Okunamadığı veya yazılamadığı için işaret dilini değerlemek oldukça zor. Bu yüzden, geliştiriciler yeni yazılımlarını bir oyun olarak tasarladı. Oyun size işaret diliyle anlatılan bir video gösteriyor veya size bir kelime söylüyor ardından kamera ile sizin hareketlerinizi gözlemleyerek nasıl daha iyi hale getirebileceğinizi söylüyor.

Yazılım şu an için sadece İsviçre Alman işaret dilleri üzerine çalışıyor fakat sistemin mimarisinin diğer dilleri öğrenirken değişmesine gerek kalmıyor. Diğer dilleri öğrenebilmesi için o dillerle ilgili daha fazla veri gerekiyor.

Sistem şimdilik sadece sınıflarda çalışıyor ancak yapılacak geliştirmelerle birlikte, herhangi bir yerde çalışması amaçlanıyor.