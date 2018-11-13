Yapay Zeka Tahlillerimizi Daha Biz Tuvaletteyken Yapacak

Hiç hastaneye gidip, elinize tutuşturulan pet bardağa tahlil için idrar doldurdunuz mu? Gelecekte buna gerek kalmayacak. En azından Micron CEO'su Sanjey Mehrots'a göre.

Micron CEO'su Sanjay Mehrotra'ya göre gelecekte pek çok alanda yapay zeka olacak, hatta klozetlerde bile.

Spam mailleri engelleyen, sizi yüzünüzü görünce tanıyan yapay zekalar falan eski haberler artık. Şimdi konuşulan konu akıllı tuvaletler. Bu tuvaletler doktor ziyaretlerini azaltabilir.

Mehrotra'ya göre durum şu: Akıllı tuvaletler daha biz tuvalette ihtiyacımızı gideriken analiz yapacak ve bizi hastalıklara karşı uyaracak. Bu sayede doktorlara "Ne olur ne olmaz" diye kontrole gitme ihtiyacı ortadan kalkacak.

San Fransisco'da gerçekleştirilen Techonomy 2018 konferansında konuşan Mehrotra, tıbbın artık kesin tıbba doğru ilerlediğini söyledi. Dinleyicilerden gelecekteki akıllı tuvaletleri hayal etmelerini isteyen CEO, insan atıklarının her gün incelendiğini ve sağlık durumlarının kontrol edildiğini düşünmelerini istedi. Ona göre, bu sayede hem doktor ziyaretlerinin sayısı azalacak hem de bir hastalık durumuna ortaya çıkmaya başladığı an müdahale edilebilecek.

Yapay zeka hali hazırda tıp camiasında kullanılıyor. Özellikle nörobilimde yapay zeka modellemeleri oldukça popüler.