ABD'nin New York şehrindeki bir sanat galerisi, daha önce eşine rastlanmamış bir açık artırmaya sahne oldu.

New York'ta düzenlenen 'Christie's Prints and Multiples' isimli sanat galerisinde, diğerlerinden ayrılan enteresan bir parça vardı: Galerinin resmi sitesinde değeri 7.000 ile 10.000 dolar arasında gösterilen Portrait of Edmond Belamy; yani 'Edmond Belamy'nin Portresi.'

Ancak bu sıradan bir tablo değil. Tablo, hiçbir şekilde insan eli değmeden ve Paris'in ünlü sanat merkezlerinden biri olan Obvious tarafından yazılan bir algoritma aracılığı ile çizildi. Belamy'nin Portresi, açık artırmada o kadar büyük bir ilgi çekti ki müzayedeye katılanlar adeta birbiriyle yarıştı. Sürecin sonunda 10.000 dolara alıcı bulması beklenen tablo, tam 432 bin dolar (2.4 milyon TL) gibi rekor bir fiyattan alıcı buldu.

Obvious tarafından geliştirilen algoritma, Generative Adversarial Networks (GANs) olarak adlandırılıyor. Bu algoritma 14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar çizilmiş 15.000'den fazla resmi inceleyerek kendi resimlerini çizmeye başlamış. Algoritmanın elinden çıkan ilk ürünün bu kadar pahalı olduğu düşünülürse ileride olacakları kestirmek çok güç.